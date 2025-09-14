Ρίκι Χάτον: Πέθανε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρίκι Χάτον

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας Ρίκι Χάτον, πέθανε σε ηλικία 46 ετών. Σύμφωνα με το BBC το σώμα του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μάντσεστερ την Κυριακή (14/9).

Ο Χάτον ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς Βρετανούς πυγμάχους, ενώ είχε το παρατσούκλι «The Hitman».

Eκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα. Επί του παρόντος, δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες».

Ο Χάτον είχε κερδίσει 45 από τους 48 επαγγελματικούς του αγώνες κατά τη διάρκεια της 15χρονης λαμπρής καριέρας του, ενώ αγωνίστηκε για τελευταία φορά ως επαγγελματίας το 2012.

Με βάση το BBC, τον Ιούλιο, ο Χάτον ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ρινγκ. Επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Eisa Al Dah στις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιδιωτικός ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα 3 κρυφά σημάδια της απιστίας

Είναι το παιδί σας δύσκολο στο φαγητό; 5 συμβουλές για να τρώει τα πάντα

ΔΕΘ: Διευκρινίσεις Ανδρουλάκη για την επαναφορά του 13ου μισθού – Τι είπε για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Καταγγελίες με φωτογραφίες και βίντεο – Νέο app στη “μάχη” κατά της ακρίβειας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 27 δευτερόλεπτα;

Τα 5 ζώδια που θα ευνοηθούν στα οικονομικά τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Η επιμέλεια και η εργατικότητά σας ανταμείβον...
περισσότερα
17:33 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Βατικανό: 3.500 drones «ζωγράφισαν» έργα του Μιχαήλ Αγγέλου και τον πάπα Φραγκίσκο στον ουρανό – Εκπληκτικά βίντεο

Μια μοναδική μουσική και εικαστική εμπειρία έζησαν χιλιάδες παρευρισκόμενοι στην πλατεία του Α...
16:45 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο οι επικριτές του Τσάρλι Κερκ – Δεκάδες απολύσεις λόγω πανηγυρικών αναρτήσεων μετά τη δολοφονία του

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι επικριτές συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, μετά τη δολοφονία ...
14:45 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός – Βίντεο

Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λ...
14:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Με τουλάχιστον 360 drones επιτέθηκε η Ουκρανία – Στόχος ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη επίθεση εναντίον της Ρωσίας με τουλάχιστον...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος