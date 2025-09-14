Ρίκι Χάτον: Πέθανε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας Ρίκι Χάτον, πέθανε σε ηλικία 46 ετών. Σύμφωνα με το BBC το σώμα του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μάντσεστερ την Κυριακή (14/9).

Ο Χάτον ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς Βρετανούς πυγμάχους, ενώ είχε το παρατσούκλι «The Hitman».

Eκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα. Επί του παρόντος, δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες».

Ο Χάτον είχε κερδίσει 45 από τους 48 επαγγελματικούς του αγώνες κατά τη διάρκεια της 15χρονης λαμπρής καριέρας του, ενώ αγωνίστηκε για τελευταία φορά ως επαγγελματίας το 2012.

Με βάση το BBC, τον Ιούλιο, ο Χάτον ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ρινγκ. Επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Eisa Al Dah στις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.