Σύνταγμα: 5 συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχετικά με τη συμπλοκή που σημειώθηκε χθες (13/09) το απόγευμα, ανάμεσα σε 2 Ισραηλινούς και 3 Παλαιστίνους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε βάρος των 3 Παλαιστινίων, (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.,

σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν -6- κοντάρια, εκ των οποίων -2- από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ: