Σύνταγμα: 5 συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σύνταγμα συμπλοκή

Σε 5 συλλήψεις προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχετικά με τη συμπλοκή που σημειώθηκε χθες (13/09) το απόγευμα, ανάμεσα σε 2 Ισραηλινούς και 3 Παλαιστίνους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε βάρος των 3 Παλαιστινίων, (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.,

σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν -6- κοντάρια, εκ των οποίων -2- από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιδιωτικός ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα 3 κρυφά σημάδια της απιστίας

Είναι το παιδί σας δύσκολο στο φαγητό; 5 συμβουλές για να τρώει τα πάντα

ΔΕΘ: Διευκρινίσεις Ανδρουλάκη για την επαναφορά του 13ου μισθού – Τι είπε για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Καταγγελίες με φωτογραφίες και βίντεο – Νέο app στη “μάχη” κατά της ακρίβειας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 27 δευτερόλεπτα;

Τα 5 ζώδια που θα ευνοηθούν στα οικονομικά τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Η επιμέλεια και η εργατικότητά σας ανταμείβον...
περισσότερα
18:04 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής (14/09), έπειτα από φωτι...
16:09 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Αμπελόκηποι: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στην Σεβαστουπόλεως

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, πριν από λίγο, το μεσημέρι της Κυριακής (14/09), έπειτα...
15:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

Συνελήφθη χθες το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), έπειτα από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομ...
15:13 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Νεκρή μητέρα 3 παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Νέα Ιωνία, στον Βόλο, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος