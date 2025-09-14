Αμπελόκηποι: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στην Σεβαστουπόλεως

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, πριν από λίγο, το μεσημέρι της Κυριακής (14/09), έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Σεβαστουπόλεως, στους Αμπελόκηπους.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ στο τηλεφώνημα, δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 00:00 το βράδυ.

Λόγω του περιστατικού, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λ. Μεσογείων.

15:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

Συνελήφθη χθες το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), έπειτα από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομ...
15:13 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Νεκρή μητέρα 3 παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Νέα Ιωνία, στον Βόλο, ...
15:02 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ...
14:51 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για επίθεση σε αστυνομικό 

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, έπειτα από ...
