Αμπελόκηποι: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στην Σεβαστουπόλεως

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, πριν από λίγο, το μεσημέρι της Κυριακής (14/09), έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Σεβαστουπόλεως, στους Αμπελόκηπους.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ στο τηλεφώνημα, δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 00:00 το βράδυ.

Λόγω του περιστατικού, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λ. Μεσογείων.