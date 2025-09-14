Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η λεωφόρος της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την λεωφόρο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Βασιλίσσης Σοφίας

Αλεξάνδρας

Κηφισίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1962 βλέπετε την λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η λεωφόρος Αλεξάνδρας ονομάστηκε έτσι προς τιμή της Πριγκίπισσας Αλεξάνδρας και φιλοξενεί αρκετά γνωστά κτίρια και σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης, τον Άρειο Πάγο, την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), καθώς και τον σταθμό Αμπελόκηποι του Μετρό της Αθήνας. Η Αλεξάνδρας συνδέεται με πολλές κύριες οδικές αρτηρίες, όπως τις οδούς Ιπποκράτους, Τρικούπη και Πανόρμου, ενώ φιλοξενεί και την επιμήκη Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας.

Η Αλεξάνδρα της Ελλάδας και της Δανίας ήταν η μεγαλύτερη κόρη και τρίτο παιδί του Γεωργίου Α΄ της Ελλάδας και της Όλγας Κωνσταντίνοβνας της Ρωσίας και αδελφή του μετέπειτα Κωνσταντίνου Α΄.

Η Λεωφόρος έχει μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων. Ένας από τους λόγους για το μεγάλο πλάτος της λεωφόρου, ήταν για να εξυπηρετηθούν τα μαρμαράδικα της περιοχής.

Η περιοχή μεταξύ των οδών Δημητσάνας, Γεωργίου Κεδρηνού και Κυρίλλου Λουκάρεως, στο μέρος που βρίσκεται σήμερα το Μέγαρο το οποίο στεγάζει τον Άρειο Πάγο, αποκαλείται «Αβέρωφ», επειδή σε εκείνο το σημείο βρίσκονταν φυλακές ανηλίκων, που χτίστηκαν με δωρεά του Γεωργίου Αβέρωφ και για το λόγο αυτό ονομάζονταν Φυλακές Αβέρωφ.