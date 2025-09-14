Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του στην Τήνο – Η συγκινητική κίνηση της Παυλίνας Βουλγαράκη στη δεξίωση του γάμου

Πολύ όμορφη ήταν η χθεσινή μέρα (13/9) για την Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα και όσους την αγαπούν, καθώς η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα παντρεύτηκε στην Τήνο. Γλυκά στιγμιότυπα από το χαρμόσυνο γεγονός, μοιράστηκε η Παυλίνα Βουλγαράκη στο προφίλ της στο Instagram.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε σε Instagram story της μία φωτογραφία της Μαρίας Κλάρα Μαχαιρίτσα, από την εκκλησία, στην οποία κανείς μπορεί να καταλάβει το πόσο ευτυχισμένη νιώθει εκείνη την στιγμή, από το πρόσωπό της που λάμπει.

«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», αναφέρει η καλλιτέχνις.

Σε μία επόμενη ανάρτησή της στο προφίλ της, η Παυλίνα Βουλγαράκη κοινοποίησε ένα συγκινητικό βίντεο από την δεξίωση που ακολούθησε μετά το Μυστήριο.

Στο story βλέπουμε την ερμηνεύτρια να τραγουδάει το επιτυχημένο κομμάτι «Πεθαίνω για σένα», την μουσική του οποίου είχε υπογράψει ο αείμνηστος Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, πατέρας της νύφης.