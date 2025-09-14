Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του στην Τήνο – Η συγκινητική κίνηση της Παυλίνας Βουλγαράκη στη δεξίωση του γάμου

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Φωτογραφία: Facebook/Maria Klara Mxt

Πολύ όμορφη ήταν η χθεσινή μέρα (13/9) για την Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα και όσους την αγαπούν, καθώς η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα παντρεύτηκε στην Τήνο. Γλυκά στιγμιότυπα από το χαρμόσυνο γεγονός, μοιράστηκε η Παυλίνα Βουλγαράκη στο προφίλ της στο Instagram.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε σε Instagram story της μία φωτογραφία της Μαρίας Κλάρα Μαχαιρίτσα, από την εκκλησία, στην οποία κανείς μπορεί να καταλάβει το πόσο ευτυχισμένη νιώθει εκείνη την στιγμή, από το πρόσωπό της που λάμπει.

«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», αναφέρει η καλλιτέχνις.

Μαρία-Κλάρα-Μαχαιρίτσα

Σε μία επόμενη ανάρτησή της στο προφίλ της, η Παυλίνα Βουλγαράκη κοινοποίησε ένα συγκινητικό βίντεο από την δεξίωση που ακολούθησε μετά το Μυστήριο.

Στο story βλέπουμε την ερμηνεύτρια να τραγουδάει το επιτυχημένο κομμάτι «Πεθαίνω για σένα», την μουσική του οποίου είχε υπογράψει ο αείμνηστος Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, πατέρας της νύφης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιδιωτικός ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα 3 κρυφά σημάδια της απιστίας

Είναι το παιδί σας δύσκολο στο φαγητό; 5 συμβουλές για να τρώει τα πάντα

ΔΕΘ: Διευκρινίσεις Ανδρουλάκη για την επαναφορά του 13ου μισθού – Τι είπε για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Καταγγελίες με φωτογραφίες και βίντεο – Νέο app στη “μάχη” κατά της ακρίβειας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 27 δευτερόλεπτα;

Τα 5 ζώδια που θα ευνοηθούν στα οικονομικά τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Η επιμέλεια και η εργατικότητά σας ανταμείβον...
περισσότερα
16:38 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: Η σπάνια φωτογραφία της κόρης της Αέλιας και το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά της – «Σ’ αγαπώ πέρα από εκεί που πάει ο νους»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα (14/9) για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Κρατερό Κατσούλη, κ...
16:00 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: «Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» – Το συγκινητικό μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα για τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση μπορεί για τους συνεργάτες της, τους συναδέλφους της και τους φανατικούς θαυμαστέ...
13:07 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Βαρδής: Σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση με τον πατέρα του – «Δεν υπήρχε ουσιαστική επαφή – Έτσι, ξανασυστηθήκαμε»

Για τη δύσκολη, αλλά ειλικρινή σχέση με τον πατέρα του, μίλησε ο Γιάννης Βαρδής στην εκπομπή «...
12:35 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονίζει ο Στηβ Ντούζος: «Με κατέβασαν στην εντατική πρησμένο, μπλε και κρύο»

Για τα προβλήματα υγείας που έχει αντιμετωπίσει μίλησε ο Στηβ Ντούζος, σε συνέντευξη που παραχ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος