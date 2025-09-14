Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δεν μπορεί να μου χαλάσει τίποτα την διάθεση» – Η ανάρτηση για την συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Μετά την χθεσινή (13/9) σπουδαία συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση επιστρέφει απόψε στο Παναθηναϊκό Στάδιο για μία ακόμα φοβερή μουσική βραδιά. Ανάμεσα σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν σήμερα το βράδυ την επιτυχημένη ερμηνεύτρια από κοντά, είναι και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποκάλυψε την αποψινή έξοδό της, με Instagram stories που έκανε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το μεσημέρι της Κυριακής (14/9), η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε μία φωτογραφία της στον λογαριασμό της, στην οποία έδειξε στους ακολούθους της το σπυράκι που έχει βγάλει κάτω από το μάτι της.

Ωστόσο, η συναυλία της απόλυτης Ελληνίδας σταρ την έχει γεμίσει με τόση χαρά, που η ίδια ανέφερε στο story της: «Ασχολίαστο. Σήμερα έχει Αννούλα οπότε δεν μπορεί να μου χαλάσει τίποτα την διάθεση».

Λίγο αργότερα, κοινοποίησε και πάλι σε Instagram story το μήνυμα που της έστειλε ακόλουθός της, στο οποίο της έγραψε: «Και εγώ κολλητή, πάμε να τα σπάσουμε λίγο. Καμία ιδέα για outfit στην Άννα; Αγαπώ το style σου».

«Αυτό ψάχνω αυτή την στιγμή… Εσείς τι θα φορέσετε;», έχει προσθέσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στη δημοσίευσή της.