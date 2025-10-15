LIVE η κίνηση: Φρακαρισμένος ο Κηφισός – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό, καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τμήματα, με τα οχήματα να είναι κολλημένα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Μεσογείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και η λεωφόρος Συγγρού.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, αλλά και στην παραλιακή.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό