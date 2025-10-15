Ισραήλ: Θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς Γάζα για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας – Ακυρώνει μέτρα κατά της Χαμάς

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, για να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, μετέδωσε σήμερα το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε ακόμη να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ