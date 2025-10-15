Καιρός: Βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη σήμερα – Η πρόγνωση ανά περιοχή

Βροχερός θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), από το πρωί αναμένονται πυκνές νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες ακόμη και σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, ενώ μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα δυτικά, θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από τη νύχτα, στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 24, ενώ στα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως και 25 βαθμούς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός: «Το ήπιο και κανονικό φθινόπωρο φέτος καλά κρατεί, προσφέροντας προς το παρόν ήπιες, πολύτιμες ποτιστικές βροχές, που μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν, ώστε να ξεφύγουν η γεωργία και η κτηνοτροφία μας από τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να τα καταφέρουν, για το καλό όλων μας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη θα πυκνώσουν, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, την Πελοπόννησο και ίσως την Κρήτη. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ και βοριάδες στα ανατολικά 3 με 4, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από 22 έως 24 βαθμούς, ενώ στα νησιά τοπικά θα φτάσει τους 25.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, που θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο, κυρίως στα ορεινά. Βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 4, τοπικά έως 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, που θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη αναμένεται επέκταση και ενίσχυση των βροχών σε περισσότερες περιοχές, μικρή ενίσχυση των ανέμων και σταθερές θερμοκρασίες.»

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από τη νύχτα στο Ιόνιο αναμένονται νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο από τη νύχτα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στην Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη, τις Σποράδες και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025