Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκκενώνονται χωριά καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις στην περιοχή του Χαρκόβου

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκκενώνονται χωριά καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις στην περιοχή του Χαρκόβου

Οι τοπικές αρχές διέταξαν χθες Τρίτη εσπευσμένη απομάκρυνση των οικογενειών που ζουν σε δεκάδες χωριά γύρω από την σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κούπιανσκ (βορειοανατολικά), στην περιφέρεια του Χαρκόβου, εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας», καθώς η περιοχή υφίσταται σφοδρές επιθέσεις καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία οδεύει να εισέλθει σε λίγους μήνες στον τέταρτο χρόνο του.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι συνολικά 409 οικογένειες με 601 παιδιά ειδοποιήθηκαν πως πρέπει να εγκαταλείψουν 27 κοινότητες.

Άλλος αξιωματούχος στην περιοχή είπε αργότερα στο δημόσιο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne ότι ο αριθμός των κοινοτήτων όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων αυξήθηκε σε 40.

Για μήνες, ρωσικές μονάδες επιτίθενται και προελαύνουν στην Κούπιανσκ, κλειδί στην αργή πρόοδό τους προς δυσμάς στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.

Η πόλη είχε πέσει στα χέρια τους τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, όμως ανακαταλήφθηκε αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαιώνει πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζονται περιοχές-κλειδιά των μετώπων, συμπεριλαμβανομένης της Κούπιανσκ, και τις τελευταίες μέρες μιλά για αντεπίθεση στην Ντομπροπίλια, νοτιότερα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε πως οι δυνάμεις της Μόσχας διατηρούν στρατηγικό πλεονέκτημα στα μέτωπα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι υπολογίζει πως τα μέτωπα έχουν έκταση 1.200 χιλιομέτρων και πλέον.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επαναστατική θεραπεία για το Αλτσχάιμερ – Οι επιστήμονες κατάφεραν να αντιστρέψουν τη νόσο στα ποντίκια

Πώς να καθαρίσετε σωστά την καφετιέρα για να απομακρυνθούν τα μικρόβια

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις από 5% έως 25% σε 1.000 προϊόντα – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν φούρναρη σε 12 δευτερόλεπτα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»
περισσότερα
06:54 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: 22χρονος άρπαξε βίαια την 35χρονη σύντροφό του στο Κάνσας – Τα ουρλιαχτά και οι εκκλήσεις για βοήθεια

Σοκ προκαλεί βίντεο από το Κάνσας, το οποίο κατέγραψε την απαγωγή μιας 35χρονης γυναίκας από τ...
06:47 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: κλείνουν κλινική τους στην πρωτεύουσα της Αϊτής

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανακοίνωσε χθες...
06:23 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Περού: Ο πρόεδρος Χοσέ Χερί διόρισε νέο υπουργό Εσωτερικών απόστρατο στρατηγό

Ο νέος πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί, όρισε χθες, Τρίτη, απόστρατο στρατηγό ως υπουργό Εσωτερι...
06:08 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Νότια Κορέα: Αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Ο υπουργός Βιομηχανίας και ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου πολιτικής της Νότιας Κορέας θα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης