Περού: Ο πρόεδρος Χοσέ Χερί διόρισε νέο υπουργό Εσωτερικών απόστρατο στρατηγό

Ο νέος πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί, όρισε χθες, Τρίτη, απόστρατο στρατηγό ως υπουργό Εσωτερικών, τη στιγμή που η χώρα βιώνει κρίση ασφάλειας λόγω της έξαρσης της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος.

Κεντροδεξιός πρώην βουλευτής και, στη συνέχεια, πρόεδρος του Κογκρέσου, ο κ. Χερί, 38 ετών, αντικατέστησε τη Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία παύθηκε την Παρασκευή από το κοινοβούλιο, έπειτα από διαδικασία αποπομπής-εξπρές.

Τόνισε ότι ο «αγώνας εναντίον της εγκληματικότητας» θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητά του, μπροστά στο κύμα εκβιασμών και φόνων που συγκλονίζει τη χώρα των Άνδεων.

Με αυτό το φόντο, διόρισε τον στρατηγό ε.α. Βισέντε Τιβούρσιο επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για αξιωματικό που είχε εμπλακεί στον εμφύλιο πόλεμο εναντίον του Φωτεινού Μονοπατιού, οργάνωσης μαοϊστών ανταρτών που καταστάλθηκε με ιδιαίτερα αιματηρό τρόπο.

Η ένοπλη εμφύλια σύρραξη, ανάμεσα στο Φωτεινό Μονοπάτι και το Επαναστατικό Κίνημα Τουπάκ Αμάρου από τη μία και τις δυνάμεις του κράτους από την άλλη, άφησε πίσω της περίπου 70.000 νεκρούς την περίοδο 1980-2000, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης είχαν πολλαπλασιαστεί στη Λίμα, εν μέρει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανικανότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν τη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο κ. Χερί απηύθυνε χθες προειδοποίηση προς τις συμμορίες, υπογραμμίζοντας ότι, αν συνεχίσουν να προσπαθούν να ελέγχουν «τους δρόμους μας μέσα από τις φυλακές», τότε «θα δράσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα» και «θα αλλάξουμε όλα όσα πρέπει να αλλάξουν».

Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός θα ασκήσει την εξουσία έως τον Ιούλιο του 2026. Οι εκλογές στο Περού θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2026, όπως προβλεπόταν πριν από την καθαίρεση της προέδρου Μπολουάρτε.

Η χώρα εξακολουθεί να βιώνει άνευ προηγουμένου πολιτική αστάθεια τα τελευταία χρόνια, έχοντας γνωρίσει επτά προέδρους σε εννέα χρόνια, τρεις εκ των οποίων απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους με αποφάσεις του Κογκρέσου.

