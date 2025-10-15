Έκανε σχέση με μεγαλύτερη και δεν ξέρει πώς να δικαιολογήσει τα πανάκριβα δώρα στους γονείς του – «Το ετήσιο εισόδημά της είναι επταψήφιο»

Ο έρωτας δεν μπαίνει πάντα σε κατηγορίες και, κάποιες φορές, μπορεί να έρθει εκεί που δεν τον περιμένεις. Ένας άνδρας για παράδειγμα, βρήκε τον έρωτα σε μια γυναίκα που έχει τα διπλά του χρόνια.

Είναι πλούσια, ευγενική και εντελώς μόνη της. Είναι σύντροφος, παρέα και στήριγμα στην εκατομμυριούχο που, μετά το διαζύγιό της, έμεινε ολομόναχη. Όταν για τα γενέθλιά του, του έκανε ένα πανάκριβο δώρο, η ευγνωμοσύνη του άνδρα, έγινε πανικός.

Πώς θα δικαιολογούσε αυτά τα δώρα χωρίς να αποκαλύψει ποιος τα έκανε; Ο 23χρονος άνδρας έχει δημιουργήσει ένα όμορφο ειδύλλιο με την μεγαλύτερη γυναίκα, χωρίς να τον ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει ο κόσμος. Κοιμάται με την εκατομμυριούχο – η οποία είναι δεκαετίες μεγαλύτερή του.

Είναι μια καταπληκτική γυναίκα που βγάζει πολλά χρήματα. Υπολογίζει πως, το ετήσιο εισόδημά της είναι επταψήφιο. Τη γνώρισε όταν πήγε στο σπίτι της, ως τεχνίτης. Από εκείνη τη στιγμή, άρχισαν να συναντιούνται – στην αρχή για σεξ, αλλά εκείνος νιώθει πολλά παραπάνω. Της πηγαίνει λουλούδια, βγαίνουν έξω, τη χαϊδεύει, της μαγειρεύει. Υπάρχει έρωτας.

“Επιμένει να μου κάνει δώρα”

“Άρχισε να μου δίνει λίγα παραπάνω επειδή της κάνω παρέα και το ποσό όλο και αυξάνεται. Μετά, άρχισε να μου κάνει δώρα κοσμήματα και άλλα συναφή. Εγώ δεν ήθελα να τα κρατήσω, όμως ήταν τόσο ευγνώμων που επέμενε”, εξηγεί ο άνδρας. “Άλλωστε, είμαι ο μόνος άνδρας που της δίνει προσοχή”.

Η γυναίκα είναι χωρισμένη και δεν έχει κανέναν άλλον. Περνά αρκετές ημέρες της εβδομάδας μαζί της και, στο τέλος κάθε εβδομάδας, εκείνη του κάνει δώρα ή του δίνει χρήματα.

“Δεν μου αρέσει να μου κάνει δώρα, αλλά επιμένει. Στα γενέθλιά μου, την περασμένη εβδομάδα, μου έκανε δώρο μια μηχανή. Αυτή που ήθελα, εξοφλημένη και στο όνομά μου”, σημειώνει ο νεαρός άνδρας.

Η μηχανή κόστιζε σχεδόν 20.000 ευρώ και η γυναίκα επέμενε να το δεχτεί. Του είπε πως ήξερε ότι μαζεύει λεφτά για ν’ αγοράσει μια και δεν μπορούσε να μην του την κάνει δώρο.

Τώρα ο άνδρας αναρωτιέται τι να πει στους γονείς του. Ξέρουν καλά ότι δεν έχει ακόμη τα χρήματα για ν’ αγοράσει τόσο ακριβή μηχανή και, είναι σε αδιέξοδο.

Η κατάστασή του είναι περίπλοκη. Απ’ την μία έχει βρει ζεστασιά, σύνδεση, έρωτα. Ωστόσο είναι άδικο να νιώθει ενοχές και άγχος για το τι θα πουν οι άλλοι.

Το ερώτημα δεν είναι τι θα πιστέψουν οι γονείς του, αλλά αν στη σχέση νιώθει ότι είναι ίσος. Αν βρει τη δύναμη να είναι ειλικρινής για τις ανάγκες του, για το τι παίρνει και τι δίνει, τότε ίσως θα καταφέρει να μην χάσει τον εαυτό του.