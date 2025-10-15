ΠΑΣΟΚ: Στο «τραπέζι» η επιστροφή του Ευάγγελου Βενιζέλου;

Κηδεία Λένας Σαμαρά- Βενιζέλος

«Αν γυρίσει ο Βενιζέλος στο ΠΑΣΟΚ, τότε θα ξαναψηφίσω ΠΑΣΟΚ». Η αποστροφή ανήκει σε ψηφοφόρο του κόμματος που συνομιλούσε με υψηλόβαθμο στέλεχος και του εξηγούσε πως μάλλον θα ψηφίσει Μητσοτάκη, εκτός αν… γυρίσει ο Βενιζέλος.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τέτοιες σκέψεις φαίνεται πως γίνονται σοβαρά στο ΠΑΣΟΚ, με μία εκδοχή να λέει πως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος μπορεί να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Με δεδομένο πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είδε τον κ. Βενιζέλο τη Δευτέρα, ίσως συζητήθηκε και κάτι σχετικό.

Ωστόσο δεν βλέπουν όλοι με θετικό μάτι μία ενδεχόμενη επιστροφή του Ευάγγελου Βενιζέλου καθώς θεωρούν ότι τότε το κόμμα θα έχει δύο προέδρους στην Βουλή.

