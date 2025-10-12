Θέλει να χωρίσει την σύντροφό του επειδή πλήρωσε το πολυτελές δείπνο της με την κάρτα για έκτακτες ανάγκες – «Δεν σεβάστηκε αυτό που της είχα πει»

Ορισμένοι άνθρωποι, εκτός από την αποταμίευση που κάνουν για τον γάμο, την αγορά ενός σπιτιού και για τη σύνταξη, θέλουν να έχουν και έναν λογαριασμό για “έκτακτες ανάγκες”. Δηλαδή, αποταμιεύσεις τις οποίες αξιοποιούν μόνο για να καλύψουν απρόβλεπτες και επείγουσες καταστάσεις – όπως ζημιές στο σπίτι και ιατρικά έξοδα.

Αρκετοί έχουν έναν λογαριασμό μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως ένας άνδρας, ο οποίος έχει μια πιστωτική κάρτα, την οποία χρησιμοποιεί μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις.

Την έδωσε στη σύντροφό του, η οποία όμως, την εκμεταλλεύτηκε και ξόδεψε εκατοντάδες ευρώ για φαγητό σε πολυτελές εστιατόριo, κάνοντάς τον να σκέφτεται το ενδεχόμενο του χωρισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σχέση εδώ και οκτώ μήνες – πίστευε πως πράγματι, η σύντροφός του θα χρησιμοποιούσε την κάρτα του μόνο αν ήταν μεγάλη ανάγκη – αν για παράδειγμα, χαλούσε το αυτοκίνητό της, από τη στιγμή που της ξεκαθάρισε τον σκοπό για τον οποίον την έδωσε την κάρτα.

“Την περασμένη εβδομάδα, κοίταξα το υπόλοιπό μου και είδα τη χρέωση των 400 ευρώ από ένα πολυτελές εστιατόριο, το οποίο ούτε που έχω ακουστά” είπε. Μετά από αυτό, όπως είναι λογικό μίλησε με την κοπέλα του. Πράγματι, είχε βγάλει τις φίλες της για φαγητό.

Διαπίστωσε όμως ότι δεν έχει πάνω της χρήματα και έτσι αποφάσισε να πληρώσει με την κάρτα του. Τον ίδιο δεν τον ενδιέφερε τόσο ότι ξόδεψε τα χρήματα – κάτι το οποίο χρησιμοποίησε εναντίον του η σύντροφός του.

“Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και σεβασμού”

Επιχείρησε να δικαιολογηθεί και τον κατηγόρησε, λέγοντας ότι της κάνει έλεγχο και δημιουργεί εντάσεις για 400 ευρώ, τα οποία για εκείνον δεν είναι μεγάλη απώλεια. “Ειλικρινά δεν είναι για τα λεφτά, αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης και σεβασμού”, εξηγεί ο άνδρας.

Όταν δηλαδή της έδινε την κάρτα του, της είπε συγκεκριμένα πως είναι μόνο για έκτακτες ανάγκες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τώρα σκέφτεται να την χωρίσει.

“Από τη στιγμή που δεν μπορεί να σεβαστεί απλά όρια, ποιος ξέρει το άλλο θα παραβιάσει;”, αναρωτιέται ο άνδρας.

Είναι πράγματι προειδοποιητικό σημάδι το γεγονός ότι η σύντροφός του δεν σεβάστηκε τα όριά του; Πώς θα νιώθατε στη θέση του; Πρέπει να την χωρίσει;