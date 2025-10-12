Θέλει να χωρίσει την σύντροφό του επειδή πλήρωσε το πολυτελές δείπνο της με την κάρτα για έκτακτες ανάγκες – «Δεν σεβάστηκε αυτό που της είχα πει»

marinasiskos

timeout

Θέλει να χωρίσει την κοπέλα του επειδή πλήρωσε το πολυτελές δείπνο της με την κάρτα του για έκτακτες ανάγκες – “ποιος άλλος ξέρει τι δεν θα σεβαστεί”. Φωτογραφία: Freepik
Θέλει να χωρίσει την κοπέλα του επειδή πλήρωσε το πολυτελές δείπνο της με την κάρτα του για έκτακτες ανάγκες – “ποιος άλλος ξέρει τι δεν θα σεβαστεί”. Φωτογραφία: Freepik

Ορισμένοι άνθρωποι, εκτός από την αποταμίευση που κάνουν για τον γάμο, την αγορά ενός σπιτιού και για τη σύνταξη, θέλουν να έχουν και έναν λογαριασμό για “έκτακτες ανάγκες”. Δηλαδή, αποταμιεύσεις τις οποίες αξιοποιούν μόνο για να καλύψουν απρόβλεπτες και επείγουσες καταστάσεις – όπως ζημιές στο σπίτι και ιατρικά έξοδα.

Ο σύντροφός της παρίστανε για έναν χρόνο ότι δουλεύει – «Έγινε έξαλλος όταν ζήτησα να μάθω την αλήθεια»

Αρκετοί έχουν έναν λογαριασμό μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως ένας άνδρας, ο οποίος έχει μια πιστωτική κάρτα, την οποία χρησιμοποιεί μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις.

Την έδωσε στη σύντροφό του, η οποία όμως, την εκμεταλλεύτηκε και ξόδεψε εκατοντάδες ευρώ για φαγητό σε πολυτελές εστιατόριo, κάνοντάς τον να σκέφτεται το ενδεχόμενο του χωρισμού.

Ο σύντροφός της θέλει να κάνουν κοινό λογαριασμό – «Έχει χρεωμένη κάρτα και είναι σπάταλος»

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σχέση εδώ και οκτώ μήνες  – πίστευε πως πράγματι, η σύντροφός του θα χρησιμοποιούσε την κάρτα του μόνο αν ήταν μεγάλη ανάγκη – αν για παράδειγμα, χαλούσε το αυτοκίνητό της, από τη στιγμή που της ξεκαθάρισε τον σκοπό για τον οποίον την έδωσε την κάρτα.

“Την περασμένη εβδομάδα, κοίταξα το υπόλοιπό μου και είδα τη χρέωση των 400 ευρώ από ένα πολυτελές εστιατόριο, το οποίο ούτε που έχω ακουστά” είπε. Μετά από αυτό, όπως είναι λογικό μίλησε με την κοπέλα του. Πράγματι, είχε βγάλει τις φίλες της για φαγητό.

Ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της παντρεύτηκε κρυφά με άλλη γυναίκα – «Συνέχισε να συμπεριφέρεται φυσιολογικά»

Διαπίστωσε όμως ότι δεν έχει πάνω της χρήματα και έτσι αποφάσισε να πληρώσει με την κάρτα του. Τον ίδιο δεν τον ενδιέφερε τόσο ότι ξόδεψε τα χρήματα – κάτι το οποίο χρησιμοποίησε εναντίον του η σύντροφός του.

“Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και σεβασμού”

Επιχείρησε να δικαιολογηθεί και τον κατηγόρησε, λέγοντας ότι της κάνει έλεγχο και δημιουργεί εντάσεις για 400 ευρώ, τα οποία για εκείνον δεν είναι μεγάλη απώλεια. “Ειλικρινά δεν είναι για τα λεφτά, αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης και σεβασμού”, εξηγεί ο άνδρας.

Όταν δηλαδή της έδινε την κάρτα του, της είπε συγκεκριμένα πως είναι μόνο για έκτακτες ανάγκες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τώρα σκέφτεται να την χωρίσει.

“Από τη στιγμή που δεν μπορεί να σεβαστεί απλά όρια, ποιος ξέρει το άλλο θα παραβιάσει;”, αναρωτιέται ο άνδρας.

Είναι πράγματι προειδοποιητικό σημάδι το γεγονός ότι η σύντροφός του δεν σεβάστηκε τα όριά του; Πώς θα νιώθατε στη θέση του; Πρέπει να την χωρίσει;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Πρίγκιπας William αποκαλύπτει πώς διαχειρίζονται τα παιδιά του τη διάγνωση καρκίνου της Kate Middleton

Πόσος χρόνος χρειάζεται πραγματικά για να χάσετε 10 κιλά και να τα διατηρήσετε – Τι λένε οι ειδικοί

Επίδομα παιδιού 2025: Ποιες αλλαγές έρχονται στην καταβολή της επόμενης δόσης

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Άνδρας στοχεύει στο Ρεκόρ Γκίνες με το εντυπωσιακό του Χάλογουιν στήσιμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 5 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε μία τσουλήθρα σε 17 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:31 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Απολαύστε την καλύτερη σοκολατένια τούρτα στον κόσμο – Η συνταγή του Yotam Ottolenghi που θα εντυπωσιάσει

Αν ψάχνετε για τη συνταγή της καλύτερης σοκολατένιας τούρτας στον κόσμο, ο Yotam Ottolenghi, α...
06:15 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν τον αριθμό 87 σε 7 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025: Κριοί, χτίστε το μέλλον σας και μην αφήνετε το παρελθόν να σας αποσυντονίσει

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
21:00 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ζώδια: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 3 συγκεκριμένους μήνες, διαθέτουν έναν σπάνιο συνδυασμό λογικής και διαίσθησης

Μπορείτε είτε να ξεχωρίζετε για τη δημιουργικότητα είτε για τις ισχυρές πνευματικές ικανότητες...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης