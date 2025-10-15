Κώστας Τσιάρας: Δύσκολη συνάντηση σήμερα με «γαλάζιους» βουλευτές με φόντο τις αγροτικές επιδοτήσεις

Μία δύσκολη συνάντηση αναμένεται να έχει σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος θα δει από κοντά «γαλάζιους» βουλευτές από περιοχές με ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία. Το πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι φυσικά οι αγροτικές επιδοτήσεις και ο Κώστας Τσιάρας θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις γιατί καθυστερούν οι πληρωμές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Οι πληροφορίες της εφημερίδας «Το Ποντίκι», λένε ότι οι βουλευτές της ΝΔ δέχονται «στενό πρέσινγκ» από τους αγρότες και κτηνοτρόφους των περιφερειών τους, οι οποίοι – λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ και των εξονυχιστικών ελέγχων των οργάνων της ΕΕ – έχουν ξεχάσει το χρώμα του χρήματος και διαμαρτύρονται εντόνως.

Η κατάσταση, λένε οι ίδιες πληροφορίες, είναι εκρηκτική και παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να γίνουν κάποιες πληρωμές, ο Κώστας Τσιάρας καλείται να δώσει απαντήσεις που στην πραγματικότητα δεν έχει, καθώς η ροή των επιδοτήσεων προς τους αγρότες εξαρτάται αποκλειστικά πλέον από το «πράσινο φως» της ΕΕ, η οποία ελέγχει ακόμα και το τελευταίο σεντ.

Η κυβέρνηση, πάντως, ελπίζει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα καταφέρει να αρχίσει να δίνει έστω και προκαταβολές επιδοτήσεων, καθώς, όπως λένε γνώστες του θέματος, σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.

