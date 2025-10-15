Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Λάρισα για τη δίκη σχετικά με τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας θα βρεθεί σήμερα το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «για την πρώτη δίκη που αφορά, την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023», σύμφωνα με ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, «ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, θα παραστεί στη δικαστική αίθουσα, προκειμένου να αναδειχθεί ποιοι και γιατί απέκρυψαν, παρακράτησαν, υπεξήγαγαν ή κατέστρεψαν τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, υλικό που μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί σε καμία αρχή» και ότι «στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων, στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση».