Τραμπ: Υπερασπίστηκε τη νέα πολιτική του Πενταγώνου έναντι των ΜΜΕ – Θα πρέπει να εγκρίνονται πληροφορίες πριν δημοσιευθούν

Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε χθες Τρίτη τη νέα πολιτική του υπουργείου Άμυνας έναντι του Τύπου, που περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο και τους υποχρεώνει να εξασφαλίσουν έγκριση πριν δημοσιεύσουν πληροφορίες, παρά το ότι την απέρριψαν ουσιαστικά όλα τα μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά όσο και διεθνή.

Ο ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφους πως τον ανησυχεί το ότι «στρατηγοί περιφέρονται με εσάς στο μανίκι που ρωτάτε διάφορα και μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος και αυτό το λάθος να είναι τραγικό».

Οι δημοσιογράφοι είχαν προθεσμία ως χθες στις 17:00 (τοπική ώρα – τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) να συναινέσουν στους νέους κανονισμούς, αλλιώς θα έχαναν τις διαπιστεύσεις τους.

Αλλά, σύμφωνα με ρεπορτάζ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Hill, όλα τα μέσα ενημέρωσης που έχουν διαπιστευμένους συντάκτες στο υπουργείο Άμυνας, πλην ενός, απέρριψαν τους νέους κανόνες – κατά συνέπεια επρόκειτο να απολέσουν τις διαπιστεύσεις.

Το μοναδικό μέσο που υπέγραψε ήταν το τηλεοπτικό δίκτυο της άκρας δεξιάς One America News Network, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

