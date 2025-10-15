Αλέξης Τσίπρας: Στα σκαριά το επόμενο βήμα – Ποια ονόματα ακούγονται για το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

Κανονικά φαίνεται ότι προχωράει με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα που θα στελεχώσουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του.

Με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει μία πρώτη εικόνα των προσώπων που επιλέγει να βρίσκονται δίπλα του και του στίγματος που θέλει να δώσει για την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Απογευματινής» στα ονόματα που ακούγονται για να στελεχώσουν το επιστημονικό συμβούλιο είναι αυτό του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, του οικονομολόγου Δημήτρη Λιάκου, του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Χάρη Τζήμητρα, της αντιστρατήγου ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ζαχαρούλας Τσιριγώτη, της χημικού μηχανικού Ευγενίας Φωτονιάτα, του δημοσιογράφου Αντώνη Παπαγιαννίδη και του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου.

Αυτή αναμένεται να είναι η «ομάδα Τσίπρα» η οποία θα προωθήσει τα σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού είτε για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα είτε για την δημιουργία μίας εκλογικής λίστας, με πρόσωπα που θα συντάσσονται με την πολιτική γραμμή του Αλέξη Τσίπρα.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα παραμένει ο Μιχάλης Καλoγήρου, ενώ σχετικά πρόσφατα έχει ενταχθεί και ο Γιώργος Βασιλειάδης. Η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη είναι ένα από τα πρόσωπα που συνομιλούν μαζί του πολύ συχνά.

Την ίδια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη της Κουμουνδούρου αποδίδουν την απόφαση του Πρωθυπουργού να καταθέσει στην Βουλή διάταξη νόμου, με την οποία η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στο υπουργείο Άμυνας και η φύλαξή του παραμένει στην ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας, στην αγωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη να προσεγγίσει το ακροδεξιό ακροατήριο, ενώ την ίδια στιγμή θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια ο οποίος είχε βρεθεί «δίπλα» στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η κυβέρνηση πιέζεται από την ρητορική της Αφροδίτης Λατινοπουλου, η οποία στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να «τσιμπάει» στα ποσοστά της.

