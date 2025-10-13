«Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 24.00

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Νίκος Χατζηνικολάου

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας.

  • Τι αποκαλύπτουν οι καταθέσεις μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
  • Ποια είναι τα νέα στοιχεία που καίνε για την υπόθεση των Τεμπών;
  • Ακρίβεια, μεσάζοντες και κερδοσκοπία. Ποιοι τελικά ανεβάζουν το κόστος;
  • Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα;

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 24:00.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας, Κατερίνα Αλεξανδρίδου

