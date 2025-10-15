Καρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: Κάτω τα χέρια από το μνημείο όλων μας – Τα ονόματα θα μείνουν εκεί μέχρι την τελική δικαίωση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού

Την απόφαση του πρωθυπουργού να μεταφέρει τις αρμοδιότητες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολιάζει σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καρυστιανού.

«Κάτω τα Χέρια από το Μνημείο όλων μας. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Η αλαζονική πεποίθηση σας ότι σας ανήκει η χώρα, τα δάση, τα νησιά, η ζωή μας, είναι λανθασμένη. Δεν σας ανήκει τίποτα», αναφέρει στην σκληρή ανάρτησή της, ενώ σε άλλο σημείο τονίζει: «Μην τολμήσετε να οικειοποιηθείτε και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, γιατί θα μας βρείτε απέναντι. Τα ονόματα των νεκρών θα μείνουν εκεί μέχρι την τελική δικαίωση».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κάτω τα Χέρια από το Μνημείο ΟΛΩΝ ΜΑΣ! Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Η αλαζονική πεποίθηση σας ότι σας ανήκει η χώρα, τα δάση, τα νησιά, η ζωή μας, είναι λανθασμένη.

Δεν σας ανήκει τίποτα. Είστε απλώς περαστικοί διαχειριστές, και μάλιστα επίορκοι και αποτυχημένοι! Εγκαταλείψατε και απαξιώσατε τις υποδομές της χώρας και έτσι μου στερήσατε ο,τι πολυτιμότερο, το παιδί μου, φτωχοποιήσατε τη χώρα, καταστρέψατε επιχειρήσεις, διαλύσατε την παιδεία και την υγεία, και ευτελίσατε τη φωτεινή ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.Την καταντήσατε αόρατη, δειλή και ντροπιασμένη.

Το πολιτικό σας αποτύπωμα θα μείνει στην ιστορία ως το πιο μελανό, αλλά και ως η κύρια αιτία της κοινωνικής συσπείρωσης που μας αφύπνισε για την έξοδο μας από τον βούρκο και την επιβίωση μας. Και όταν ο λαός μίλησε, έδειξε την αγάπη του και αγκάλιασε τον ιερό αγώνα του Πάνου Ρούτσι για τη δικαίωση του παιδιού του και όλων των θυμάτων των Τεμπών, αποφασίσατε και διατάξατε να περιφραχθεί και αποκλειστεί η πρόσβαση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη!

Στο Μνημείο που πρεσβεύει ιερά και όσια της πατρίδας, που δεν μπορείτε ούτε από μακριά να «αγγίξετε».  Μην τολμήσετε να οικειοποιηθείτε και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, γιατί θα μας βρείτε απέναντι. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ !!

Πόσο αλαζονικό να στέλνεται για συζήτηση στη Βουλή μια άκρως αντιδημοκρατική πρόταση, ως «τιμωρία» απέναντι στην κοινωνική διαμαρτυρία! Η Δημοκρατία όμως δεν πτοείται από εκβιασμούς και εκφοβισμούς. Το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας είναι ιερό!

Η φροντίδα και ο σεβασμός στα δικαιώματα και τις επιθυμίες των πολιτών είναι ΠΑΝΩ από κάθε πολιτική σκοπιμότητα, εσωτερική ανασφάλεια και φόβο για την καρέκλα της πολιτικής εξουσίας. ΑΚΟΥΤΕ; Η σημερινή μέρα που θα συζητηθεί αυτή η ντροπιαστική πρόταση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, θα μείνει στην ιστορία.

Σήμερα όμως είναι και η εκδίκαση της υπόθεσης για τα σβησμένα βίντεο! Ποιος έδωσε εντολή να σβηστούν τα βίντεο; Γιατί ο ανακριτής δεν λειτούργησε αυτεπαγγέλτως ως ΟΦΕΙΛΕ για τούτη τη δόλια πράξη παρά περίμενε να γίνει καταγγελία ;;;;

Ο Πρωθυπουργός, στην προσπάθειά του να προστατευθεί από την εμπλοκή της κυβέρνησής του στο έγκλημα των Τεμπών, σβήνει με αυταρχικά φιρμάνια του ότι την θυμίζει και την υπενθυμίζει! Αν μπορούσε θα εισέβαλε και στο μυαλό και τη ψυχή μας για να σβήσει αυταρχικά κάθε μνήμη!

Αυτή λοιπόν η ένοχη κυβέρνηση, που επί θητείας της έχουν γίνει τα πολιτικά και νομικά έκτροπα που βεβηλώνουν τις αξίες για τις οποίες πάλεψε ο Άγνωστος Στρατιώτης, για να κρυφτεί και να πνίξει τη λαϊκή κατακραυγή, θέλει να σβήσει ώστε να μην επαναληφθεί, μια από τις πιο ανθρώπινες και ηρωικές πράξεις που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια η χώρα.

ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΕΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ!»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Μετεγγραφές φοιτητών : Αρχίζει σήμερα η υποβολή ενστάσεων – Η διαδικασία

Οι Γερμανοί αποθεώνουν την Σκόπελο – Ο πιο πράσινος «μυστικός» προορισμός της Ελλάδας για το 2026

Τεστ προσωπικότητας: Το αγαπημένο σας δέντρο αποκαλύπτει την εντύπωση που κάνετε στους άλλους

Τι σημαίνει η φράση «εν ριπή οφθαλμού» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:31 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Νέο Ηράκλειο: Καρέ καρέ η άγρια επίθεση πατέρα στην 25χρονη κόρη του στον χώρο εργασίας της – «Μου έχωσε δύο μπουνιές, έπαθα κάκωση στο σαγόνι»

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έλαβε χώρα στο Νέο...
13:03 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν με μπουνιές στο κεφάλι 11χρονο συμμαθητή τους την ώρα του διαλείμματος – Η καταγγελία της μητέρας του για bullying

Επίθεση από δύο συμμαθητές του, μέσα στο σχολείο την ώρα του διαλείμματος, δέχτηκε ένας 11χρον...
11:32 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κυριακού: Θλίψη στην κηδεία της ηθοποιού

Θλίψη στο Α’ Νεκροταφείο για την Άννα Κυριακού. Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο σημείο ...
11:16 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι που εμπλέκονται στο διπλό φονικό – Έρευνα για τρίτο πρόσωπο

Στην Καλαμάτα βρίσκονται οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες για το διπλό φονικό στο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης