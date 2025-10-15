Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε σήμερα, Τετάρτη 15/10, το «Αττικό Νοσοκομείο» συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, για τα εγκαίνια του Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Αρχικά στον χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά τονίζοντας ότι «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και δίνει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στα πλαίσια της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών».

Έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου και συμπλήρωσε πως «όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού».

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού.