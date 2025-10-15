Ντρου Στρούζαν: Πέθανε ο καλλιτέχνης που δημιούργησε εμβληματικές κινηματογραφικές αφίσες – Οι ταινίες που τον ανέδειξαν σε θρύλο

Ο εμβληματικός καλλιτέχνης εικονογράφος, ο οποίος δημιούργησε τις αφίσες των μεγαλύτερων κινηματογραφικών επικτυχιών, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο θάνατος του Στρούζαν επιβεβαιώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του μάνατζέρ του και της οικογένειάς του την Τρίτη. Ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ, έγραψε ότι ο καλλιτέχνης απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου: «Με βαριά καρδιά πρέπει να σας πω ότι ο Ντρου Στρούζαν έφυγε από αυτόν τον κόσμο από χθες, 13 Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλοι πόσες φορές μου εξέφρασε τη χαρά που ένιωθε γνωρίζοντας πόσο εκτιμούσατε την τέχνη του».

Η οικογένειά του σε ξεχωριστή ανάρτηση, αποκάλυψε ότι ο Ντρου Στρούζαν έδινε μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ: «Ο Ντρου ήταν μια δύναμη της φύσης. Σαν ανεμοστρόβιλος, δεν μπορούσε να σταματήσει ούτε να δαμαστεί ούτε να χειραγωγηθεί. Η δύναμή του δεν έφθινε ποτέ. Αυτή η ασθένεια, αυτή η συγκεκριμένη ασθένεια, του στέρησε τον αέρα. Δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει δυνατά. Σεβόμασταν αυτή την επιμονή, την ικανότητά του να κρατάει τη φωτιά μέσα του που συνέχιζε να μαίνεται».

«Καθημερινά φρόντιζε τη φλόγα εξετάζοντας τους πίνακες εκείνων που θαύμαζε εδώ και καιρό. Βαν Γκογκ. Γκωγκέν. Σεζάν. Οι ιμπρεσιονιστές που αγωνίστηκαν επιμελώς ενάντια στο status quo. Ήταν τιμή μας να φροντίζουμε αυτή τη λάμψη. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να αναλογιστείτε τι σας έφερε. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη αγάπη και ομορφιά» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Το αξιοθαύμαστο έργο του

O Στρούζαν ήταν περισσότερο γνωστός για τις περίτεχνα ζωγραφισμένες και σχεδιασμένες στο χέρι αφίσες του για εμβληματικές ταινίες όπως οι έξι αρχικές της σειράς «Star Wars» και το franchise «Indiana Jones».

Efsane film afişlerinin çizeri Drew Struzan ölmüş 😑 pic.twitter.com/W7e3LEgp1w — Gökhan Yücel (Sumak Şövalyesi) ⚔️ (@gokhanyucel) October 14, 2025



Άλλες εξίσου γνωστές ταινίες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν καλλιτεχνικές αφίσες του ήταν: Back to the Future, The Goonies, The Shawshank Redemption, E.T.: The Extra Terrestrial, Blade Runner, Big Trouble in Little China, Coming to America, First Blood, Hellboy, The Thing και η αμερικανική αφίσα για την ταινία Harry Potter and the Philosopher’s Stone.

Αφού ολοκλήρωσε τα έργα του για την ταινία Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, ο Στρούζαν ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του τον Σεπτέμβριο του 2008. Αποσύρθηκε άλλες τρεις φορές το 2012, το 2015 και το 2019.

RIP to the great Drew Struzan, the artist behind some of the most iconic movie posters in history. Here are some of his best loved creations – although there really are too many to choose from to narrow it down to just a handful! pic.twitter.com/WBk3s6gRAL — zavvi (@zavvi) October 15, 2025



Για την επιστροφή του το 2012, συνεργάστηκε με τη Mondo για ένα εξώφυλλο του «The Dark Tower» του Στίβεν Κινγκ. Κατά την επιστροφή του το 2015 σχεδίασε τις αφίσες για το ντοκιμαντέρ του 2015 «Batkid Begins: The Wish Heard Around The World» και το «Star Wars: The Force Awakens».

Στην τελευταία του επιστροφή τον Ιανουάριο του 2019 δημιούργησε τρεις ξεχωριστές αφίσες για την τριλογία ταινιών «How to Train Your Dragon».

It didn’t even matter whether the movie was good, Drew Struzan’s poster would make it look like the greatest adventure you’d ever go on. I like all four of these movies actually, but however you feel about the movies you can’t deny these posters are all badass pic.twitter.com/XS8gTDGBqG — Rick Worley (@bloodoftheland) October 15, 2025

Ζωγράφιζε από μικρός

Γεννημένος το 1947 στο Όρεγκον ο Στρούζαν μεγάλωσε με αστείρευτη φαντασία και από μικρός ζωγράφιζε πάνω σε ό,τι έβρισκε. Σπούδασε στο ArtCenter College of Design στην Πασαντίνα εικονογράφηση και διαμόρφωσε το μοναδικό του ύφος ρεαλιστικό αλλά και ονειρικό, με έντονη χρήση φωτός και σκιάς.

Τα πρώτα του έργα ήταν εξώφυλλα δίσκων για συγκροτήματα όπως οι Bee Gees και Earth, Wind & Fire.

Προσεγγίστηκε από τον καλλιτέχνη Τσαρλς Γουάιτ III, ο οποίος είχε προσληφθεί από τον Ντέιβιντ Βάιτζνερ, αντιπρόεδρο διαφήμισης της 20th Century Fox, για να δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο αφίσας για την επανέκδοση του «Star Wars» το 1978. Ο Γουάιτ προσέλαβε τον Στρούζαν για να βοηθήσει στη ζωγραφική των ανθρώπινων χαρακτήρων, ενώ ο Γουάιτ επικεντρώθηκε στη ζωγραφική των μηχανικών λεπτομερειών και των πλοίων στην αφίσα.

Drew Struzan drew some of the greatest movie posters ever. RIP pic.twitter.com/ZjzF1EJ3EJ — Bosch Fawstin (@TheBoschFawstin) October 15, 2025



Αφού εργάστηκε στο «Star Wars», ο Στρούζαν εικονογράφησε αφίσες για τις ταινίες «Blade Runner», «Indiana Jones and the Last Crusade», «Coming to America», «The Goonies» και «The Muppet Movie».

Σε συνέντευξή του στο Slashfilm το 2021, ο Στρούζαν περιέγραψε λεπτομερώς τη δημιουργική διαδικασία πίσω από κάθε αφίσα και τον αντίκτυπο των έργων του. «Αισθάνομαι ότι η τέχνη ήταν κάτι περισσότερο από το να αφηγούμαι απλώς την ιστορία. Θέλω να δώσω σε κάθε άνθρωπο μια αίσθηση για κάτι στο οποίο θα μπορούσε να ελπίζει» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ