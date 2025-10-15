Grand Hotel: Ύποπτος ο Ρήγας για την εξαφάνιση της Ρεγγίνας

Grand Hotel: Ύποπτος ο Ρήγας για την εξαφάνιση της Ρεγγίνας

Ένα διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” γεμάτο αποκαλύψεις έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Ρήγας, κοροϊδεύοντας τον Νικόλα και την Ελένη, έχει και το ποσοστό του Νικόλα από το ξενοδοχείο και προχωράει κανονικά στην πώληση.

Η Αλίκη αναγνωρίζει τη φωνή του απαγωγέα της στο αστυνομικό τμήμα, την ώρα που ο Άρης προσεγγίζει τη Ρεγγίνα για να μάθει πού και πότε θα γίνει η τελική συμφωνία για την πώληση του ξενοδοχείου. Ο Ρήγας βρίσκει τυχαία τις φωτογραφίες της πρώτης του γυναίκας στο δωμάτιο της Αλίκης και παθαίνει πανικό.

Η Αλίκη του λέει ξεκάθαρα ότι ξέρει όλη την αλήθεια για τον προηγούμενο γάμο του. Η Ρεγγίνα προχωρεί στην αγορά του ξενοδοχείου από τον Ρήγα μη γνωρίζοντας ότι κάποιοι θα κάνουν τα πάντα για να την εμποδίσουν… 

Η Αλίκη μαθαίνει σοκαρισμένη ότι το ξενοδοχείο πουλήθηκε και έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τον Ρήγα… Ο Άρης, έξαλλος, ρωτάει τον Χατζημήτρο αν έκανε κάτι στην Ρεγγίνα, την ίδια ώρα που η εμπιστοσύνη της Αλίκης προς αυτόν έχει χαθεί εντελώς.

Ο Ρήγας ζητάει από την Κυβέλη να φύγει μαζί του…Η Ελένη, αποφασισμένη να μη μείνει στο δρόμο, προσεγγίζει τον Χατζημήτρο και ζητάει τη βοήθειά του. Ο Άρης προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να τον εμπιστευτεί.

Κι ενώ είναι έτοιμος να της μιλήσει για τον εαυτό του, εμφανίζεται ο Χρόνης και τους ανακοινώνει την εξαφάνιση της Ρεγγίνας…

