Βοιωτία: Συνελήφθη δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας με πιστόλι ρέπλικα και κλεμμένο όχημα

Δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (14/10) σε περιοχή της Βοιωτίας, έχοντας στην κατοχή του ένα πιστόλι replica.

Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, ο δραπέτης είχε κλέψει πριν από μερικά 24ωρα ένα αυτοκίνητο για το οποίο ο κάτοχός του είχε δηλώσει την υπεξαίρεση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων Αττικής. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε αποδράσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (14-10-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συνεργείων διενέργειας ελέγχων, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη).

Όπως προέκυψε, οδηγός του οχήματος ήταν ο συλληφθείς, ο οποίος πρωινές ώρες της 18-09-2025, είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 7 ετών και 6 μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την περεταίρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε υπεξαιρέσει το προαναφερόμενο όχημα βραδινές ώρες της 12-10-2025, καθώς ο αλλοδαπός νόμιμος ιδιοκτήτης του είχε καταγγείλει την υπεξαίρεσή του χθες το μεσημέρι στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων Αττικής. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

