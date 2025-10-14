Grand Hotel: Η Άλικη αναγνωρίζει τον απαγωγέα της – Τι θα δούμε απόψε

Ανατρεπτικές αποκαλύψεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη απογοητεύεται, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος ακύρωσης του γάμου της με τον Ρήγα, αλλά ο Άρης και η Φρίντα επισημαίνουν το γεγονός ότι ο Ρήγας κάτι φοβάται από το παρελθόν του, που τον κάνει ευάλωτο.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία της πλούσιας Ρεγγίνας και το ενδεχόμενο πώλησης του Grand Hotel αναστατώνει την οικογένεια Γαζή, αλλά και τα σχέδια του Χατζημήτρου.

Όλοι ψάχνουν τρόπο για να την εμποδίσουν και κανείς δεν αντιλαμβάνεται το σχέδιο του Ρήγα να παγιδέψει την Δούκισσα και τον Νικόλα, προκειμένου να αποκτήσει το ποσοστό τους.

Τόσο η Δούκισσα όσο και ο Νικόλας μπαίνουν σε μεγάλα διλήμματα καθώς η απόφασή τους θα καθορίσει το μέλλον του Grand Hotel… Ο Άρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το μυαλό του την Αλίκη, αλλά ο έρωτάς του για εκείνη είναι πιο δυνατός από τη λογική…

