No Kings: 7 εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν κατά του Τραμπ – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε με μια φωτογραφία με στέμμα

Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν σε μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα με το σύνθημα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες) κατά της κυβέρνησης του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι υπήρχαν σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 2.700 εκδηλώσεις και στις 50 πολιτείες, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, με πολλές μεγάλες πόλεις να μην αναφέρουν περιστατικά ή συλλήψεις που να σχετίζονται με διαμαρτυρίες.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για μια σειρά από πολιτικές του Τραμπ, αλλά ορισμένα βασικά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο, συμπεριλαμβανομένων των υποτιθέμενων απειλών για τη δημοκρατία, των επιδρομών της κυβέρνησης κατά της ICE και των αναπτύξεων στρατευμάτων σε πόλεις των ΗΠΑ, καθώς και των περικοπών σε ομοσπονδιακά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κυβέρνηση σε αδιέξοδο

Οι διαμαρτυρίες είχαν ως φόντο το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με τους νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τον Λευκό Οίκο να βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς σχετικά με ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο αμερικανικό από το να λέμε “Δεν έχουμε βασιλιάδες” και να ασκούμε το δικαίωμά μας να διαμαρτυρόμαστε ειρηνικά», δήλωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της Indivisible, μιας προοδευτικής οργάνωσης που ηγήθηκε του σχεδιασμού των εκδηλώσεων του Σαββάτου.

Διαδηλωτές γέμισαν την Times Square στη Νέα Υόρκη, όπου η αστυνομία δήλωσε ότι δεν προέβη σε «καμία σύλληψη που σχετίζεται με διαμαρτυρίες», παρόλο που περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ειρηνικά και στους πέντε δήμους.

Οι εκδηλώσεις στη Βοστώνη, τη Φιλαδέλφεια, την Ατλάντα, το Ντένβερ, το Σικάγο και το Σιάτλ προσέλκυσαν επίσης πλήθη που φαινόταν να περιλαμβάνουν χιλιάδες, αν όχι δεκάδες χιλιάδες, ανθρώπους.

Στη Δυτική Ακτή, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δώδεκα συγκεντρώσεις στην περιοχή του Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένου του κύριου χώρου συγκέντρωσης στο κέντρο της πόλης. Στο Σιάτλ, οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια διαδρομή παρέλασης που εκτεινόταν για περισσότερο από ένα μίλι από το κέντρο της πόλης μέσω της πλατείας Seattle Center γύρω από το ορόσημο Space Needle της πόλης. Περισσότεροι από 25.000 διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά στο Σαν Ντιέγκο, ανέφερε η αστυνομία.

Πολύχρωμα πλακάτ καλούσαν τον κόσμο να «προστατεύσει τη δημοκρατία», ενώ άλλα ζητούσαν την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζούσα για να δω το θάνατο της χώρας μου ως δημοκρατία», δήλωσε η 69χρονη συνταξιούχος Κόλιν Χόφμαν στο AFP, καθώς διαδήλωνε στη Νέα Υόρκη. «Βρισκόμαστε σε κρίση – η σκληρότητα αυτού του καθεστώτος, ο αυταρχισμός. Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάθομαι στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα». Στο Λος Άντζελες, οι διαδηλωτές έβαλαν ένα γιγαντιαίο μπαλόνι με τον Τραμπ να φοράει πάνα.

«Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποκαλέσεις κάτι “ζώνη πολέμου” όταν κοιτάς κάτι και είναι απλά ένα πάρτι γειτονιάς και άνθρωποι με κοστούμια Halloween», δήλωσε ένας διαδηλωτής στο CNN.

Η Ντεΐντρε Σίφελινγκ της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών δήλωσε ότι οι διαδηλωτές ήθελαν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι «είμαστε μια χώρα των ίσων». «Είμαστε μια χώρα όπου οι νόμοι ισχύουν για όλους, όπου επικρατεί η δημοκρατία και η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Δεν θα μας σιωπήσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η αντίδραση Τραμπ και η φωτογραφία με στέμμα

Η αντίδραση του Τραμπ στα γεγονότα του Σαββάτου ήταν συγκρατημένη. Η ομάδα πολιτικής επικοινωνίας του δημοσίευσε φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στο X, στο οποίο ο πρόεδρος εμφανίζεται ντυμένος με βασιλική στολή και στέμμα, χαιρετώντας από ένα μπαλκόνι.

We’re built different. Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025

«Λένε ότι με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε στην εκπομπή «Sunday Morning Futures» του Fox News.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποί του είχαν μαχητική διάθεση, με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον να χλευάζει τη «συγκέντρωση μίσους κατά της Αμερικής».

«Θα συγκεντρώσετε τους μαρξιστές, τους σοσιαλιστές, τους υποστηρικτές της Antifa, τους αναρχικούς και την πτέρυγα του ακροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος που υποστηρίζει τη Χαμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πηγές: Reuters, CNN, AFP