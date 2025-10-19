Αποστολή στις ΗΠΑ: «Απόβαση» ελληνικών αμυντικών εταιρειών στις ΗΠΑ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με καινοτόμα αμυντικά συστήματα που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, εξελιγμένα drones αλλά και ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιών, οι ελληνικές εταιρείες συμμετείχαν στη μεγαλύτερη έκθεση άμυνας του Στρατού των ΗΠΑ – AUSA στην Ουάσιγκτον.

Αποστολή στη Ουάσινγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Ποιος θα το πίστευε πριν από μερικά χρόνια ότι οι ελληνικές εταιρείες κατασκευής αμυντικών συστημάτων όχι μόνο θα κατέβαιναν στη μεγαλύτερη έκθεση των ΗΠΑ, την AUSA, αλλά θα κοιτούσαν τον ανταγωνισμό στα μάτια και θα γίνονταν πόλος έλξης για συνεργασίες με πολλές αμερικανικές εταιρείες.

Και όχι μόνο αυτό, τουλάχιστον τρεις ελληνικές εταιρείες πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις επί αμερικανικού εδάφους, ενώ προχωρούν σε συμπράξεις με κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογική αιχμή.

Στο ελληνικό περίπτερο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου φιλοξενήθηκαν συνολικά 13 εταιρείες από τον χώρο άμυνας, προτάσσοντας λύσεις υψηλής τεχνολογίας, πρωτότυπες και οι οποίες το κυριότερο, δίνουν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που θέλουν όλοι επί του πεδίου.

Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από τα καινοτόμα συστήματα στον τομέα των υβριδικών ενεργειακών συστημάτων και των σύγχρονων επικοινωνιακών συστημάτων, που υπήρχαν στο ελληνικό περίπτερο. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά συστήματα κυριαρχεί, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους Αμερικανούς, τονίζει στο enikos.gr ο Γενικός Διευθυντής της IDE, κ. Στάθης Καραγιάννης.

Τεχνητή νοημοσύνη, drones κι επικοινωνίες είναι αυτά που κυριάρχησαν στην φετινή AUSA «κι αυτά αποτελούν τους τομείς της έρευνας κι ανάπτυξης της εταιρείας μας. Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Έχουμε πολλές επιτυχίες στη διεθνή αγορά και φέτος έχουμε ανακοινώσει ότι προσπαθούμε να επεκταθούμε στην αμερικάνικη αγορά. Έτσι ιδρύσαμε εταιρεία στις ΗΠΑ και με βάση αυτή προσπαθούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας εδώ» μας λέει χαρακτηριστικά.

Το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες είναι πιο μικρές και πιο ευέλικτες αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα εν σχέσει με τις αμερικανικές, οι οποίες προτιμούν την Ελλάδα για συνεργασίες λόγω των πολύ καλών μηχανικών, με τεχνογνωσία και θέληση να σχεδιάσουν μάς επισημαίνει ο πρόεδρος της AMS Aero, κ. Ηλίας Κόκοτας, τονίζοντας:

«Το 90% του τζίρου μας προέρχεται από τις δραστηριότητες του εξωτερικού. Οι Αμερικανοί μας εμπιστεύονται για είμαστε τυποποιημένοι, όπως είναι και αυτοί. Τηρούμε τα ποιοτικά πρότυπα, έχουμε όλες στις πιστοποιήσεις που απαιτείται και προβλέπεται. Οπότε μπορούμε να απευθυνθούμε στην αμερικανική αγορά, που είναι μεγάλη, με πολλές δυνατότητες».

Η συνεργασία των αμερικανικών κι ελληνικών επιχειρήσεων πλέον στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην παραγωγή ιδεών και συστημάτων και στην ελληνική πλευρά, επισημαίνει ο πρόεδρος της Aeroservices, κος Δημήτρης Δάφνης.

«Στην AUSA συμμετέχουν εταιρείες που έχουν σοβαρότατες συνεργασίες με την αμερικανική βιομηχανία. Πλέον έχουν καταλάβει ότι η συνεργασία τους με την Ελλάδα περνάει μέσα από την ελληνική βιομηχανία κι αυτό που είναι εντυπωσιακό πλέον ότι πρόκειται για συνεργασία που στηρίζεται σε παραγωγική βάση» λέει χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα ήταν η μοναδική που κατάφερε να παρουσιάσει drone το οποίο εκτοξεύει πυραύλους και μάλιστα έχοντας αναπτύξει ένα μοναδικό σύστημα ευστάθειας στον αέρα. Ένα drone το οποίο φορτώνεται μέσα σε ένα UAV ή ένα τζιπ και μπορεί ο κάθε στρατιώτης να έχει μαζί του.

«Αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά διότι σε μία βιομηχανία που έχουν εφευρεθεί όλα εμείς καταφέραμε να παρουσιάσουμε και αυτή τη φορά πράγματα τα οποία είναι πρωτοποριακά και σε διεθνές επίπεδο. Και παίρνουμε μία πολύ καλή επιστροφή απ’ όσους μας επισκέπτονται και βλέπουμε ότι οι ιδέες που έχουμε είναι πραγματικά ‘έξω από το κουτί’ όπως λέμε» μας λέει ο Αντιπρόεδρος της SAS κ. Φώτης Καμπιώτης.

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, η Ελλάδα πρωτοπορεί και στον τομέα των αλεξίσφαιρων, πετυχαίνοντας μάλιστα εξαγωγές σε 70 χώρες.

«Σταματάμε τι σφαίρες. Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τον μαχητή στο πεδίο. Μας εμπιστεύονται πάρα πολλοί πελάτες, οπότε η Αμερική για εμάς είναι το επόμενο φυσικό μας βήμα και γι’ αυτό έχουμε έρθει εδώ στην AUSA» μας λέει ο πρόεδρος της ELMON κος Γιάννης Γαλάνης.

Τις εντυπώσεις κέρδισε μία ελληνική start up στον χώρο της άμυνας, η Delian, που γεννήθηκε εν μέσω κορονοϊού το 2020, με αφορμή τις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και την παρθενική εμφάνιση των τουρκικών drones. Το 2021 η ιδέα έγινε πράξη και το 2022 άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα και μέσα σε μόλις 3 χρόνια εμφανίζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτόνομης ανίχνευσης και εξουδετέρωσης απειλών σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. Σχεδιάζει λύσεις που καθιστούν εφικτή τη διασύνδεση οποιουδήποτε αισθητήρα – όπως κάμερες ή ραντάρ – με οποιονδήποτε effector.

O όμιλος Qualco συμμετείχε στην AUSA 2025 παρουσιάζοντας προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ανάλυσης δεδομένων (ML) για άμυνα κι ασφάλεια. Ανέδειξε τεχνολογίες computer vision, αναγνώρισης αντικειμένων, ανάλυσης βίντεο και ψηφιακών διδύμων, καθώς και λύσεις big data analytics και situational awareness, που μπορούν να ενσωματωθούν σε όλα τα UXVs συστήματα παρακολούθησης και C4ISR, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες και προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον.

Στην έκθεση συμμετείχε και η DEFEA, που διοργανώνει την ομώνυμη επιτυχημένη έκθεση αμυντικού υλικού ανά δύο χρόνια στην Ελλάδα, με την επόμενη να είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 18-20 Μαΐου 2027.