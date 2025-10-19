Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι – Ήταν η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus

Η Σοφία Κοράντι, δημιουργός του προγράμματος Erasmus – το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους να σπουδάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες – πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 91 ετών, όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο (18/10).

Στην ανακοίνωση της οικογένειας, η Iταλίδα ακαδημαϊκός περιγράφεται ως μια γυναίκα με «αστείρευτη ενέργεια, πνευματική και συναισθηματική γενναιοδωρία».

Η Κοράντι, καθηγήτρια Εκπαιδευτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Roma Tre, ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «Μαμά του Erasmus».

🔵Addio alla professoressa #SofiaCorradi. Inventò il programma #Erasmus che continua a permettere a migliaia di giovani studenti di fare esperienza in giro per l’Europa. Aveva 91 anni ed era ordinaria all’@UnivRoma3. Per lei il diritto allo studio era diritto umano fondamentale. pic.twitter.com/0DufczhxBm — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 18, 2025

Είχε λάβει μια αναγνωρισμένη αμερικανική υποτροφία Fulbright, η οποία την οδήγησε στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική. Όταν επέστρεψε όμως στην πατρίδα της, το αμερικανικό πτυχίο της δεν αναγνωρίστηκε από το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εμπνεύστηκε και πρότεινε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο τελικά ξεκίνησε το 1987 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκτοτε περίπου 16 εκατομμύρια φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Erasmus. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΕ, προωθεί τη στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η γεννημένη στη Ρώμη ακαδημαϊκός είχε διεξάγει έρευνες σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση για λογαριασμό της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου (LSE).

Addio a Sofia Corradi, la mamma dell’Erasmus.

Ha creduto che l’incontro tra studenti potesse cambiare il mondo e ci è riuscita.

Grazie per averci insegnato che l’Europa si costruisce viaggiando.

💙🇪🇺#SofiaCorradi #ErasmusGeneration pic.twitter.com/ncRwSWMWx3 — Agenzia Italiana per la Gioventù (@AgenziaGioventu) October 18, 2025

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε πως η Σοφία Κοράντι «ενέπνευσε εκατομμύρια νέους που ταξίδεψαν, σπούδασαν και ενστερνίστηκαν διαφορετικούς πολιτισμούς».

«Εκατομμύρια φοιτητές οφείλουν σε εκείνη ένα κομμάτι της ζωής τους», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αποτίοντας φόρο τιμής στην «Μαμά του Erasmus, της οποίας το όραμα εξακολουθεί να οικοδομεί την Ευρώπη μας».

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP