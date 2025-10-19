ΗΠΑ: Βίντεο – ντοκουμέντο από το πλήγμα σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά – «Ήταν μεγάλη μου τιμή» έγραψε ο Τραμπ

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά των εμπόρων ναρκωτικών και στη Λατινική Αμερική συνεχίζεται με τα χτυπήματα κατά σκαφών που μεταφέρουν παράνομες ουσίες μέσω θαλάσσης να είναι το τελευταίο διάστημα συνεχή και να δημοσιοποιούνται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από τον Λευκό Οίκο.

Τραμπ: Στις πατρίδες τους θα σταλούν οι επιζώντες της επίθεσης σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

Τελευταίο πλήγμα ήταν αυτό σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά με απολογισμό δύο τουλάχιστον νεκρούς. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το υποβρύχιο πλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα δέχεται πυρά και καταστρέφεται με πυκνούς καπνούς να αναδύονται.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά και έπλεε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος αυτό μετέφερε κυρίως φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις γνωστοί ναρκοτρομοκράτες. Δύο από τους τρομοκράτες σκοτώθηκαν. Τουλάχιστον 25.000 Αμερικανοί θα έχαναν τη ζωή τους αν επέτρεπα σε αυτό το υποβρύχιο να φτάσει στην ακτή. Οι δύο επιζώντες τρομοκράτες επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους, τον Ισημερινό και την Κολομβία, για κράτηση και δίωξη. Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση. Υπό την ηγεσία μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα ανεχθούν τους ναρκοτρομοκράτες που διακινούν παράνομα ναρκωτικά, είτε από ξηρά είτε από θάλασσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

