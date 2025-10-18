Τραμπ: Στις πατρίδες τους θα σταλούν οι επιζώντες της επίθεσης σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

Οι δύο επιζώντες της αμερικανικής στρατιωτικής επιδρομής σε ένα πλοίο, το οποίο κρίθηκε ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική, θα σταλούν στον Ισημερινό και την Κολομβία, τις χώρες καταγωγής τους, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο (18/10).

Ο στρατός διέσωσε τα δύο άτομα, αφού έπληξε ένα υποβρύχιο την Πέμπτη, στην -τουλάχιστον- έκτη παρόμοια επίθεση από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ που κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολύ γνωστού διαύλου. Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος ήταν φορτωμένο κυρίως με φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Τέσσερις «ναρκοτρομοκράτες» επέβαιναν στο υποβρύχιο, έγραψε ο Τραμπ. Οι δύο σκοτώθηκαν και οι δύο που επέζησαν μεταφέρονται στις χώρες τους «για να τεθούν υπό κράτησιν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».

Ο επαναπατρισμός βοηθά την κυβέρνηση Τραμπ να αποφύγει ερωτήματα σχετικά με το ποιο θα ήταν το νομικό καθεστώς των δύο επιζώντων στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

