Γάζα: Σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε από την Χαμάς ο Ερυθρός Σταυρός

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από την Χαμάς στα νότια της Λωρίδας της Γάζας δύο φέρετρα με τα λείψανα δύο Ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Τα φέρετρα θα παραδοθούν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή με ραβίνο. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς δεν ανακοίνωσε τα ονόματα των ομήρων των οποίων παρέδωσε τις σορούς.

Καθυστέρηση στην παράδοση των σορών

Παράλληλα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (…) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (…) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel