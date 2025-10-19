Αλέκος Συσσοβίτης: «Ένιωθα συναισθηματικά νεκρός – Δεν περίμενα να ερωτευτώ αλλά συνέβη»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης έκανε μία σπάνια αναφορά στην προσωπική του ζωή και αναφέρθηκε σε μία περίοδο που παρόλο αν και αισθανόταν ότι ήταν «νεκρός» συναισθηματικά τελικά του «χτύπησε» την πόρτα ο έρωτας.

Ο γνωστός ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής «Porto Leone» έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK και για το κεφάλαιο «έρωτας». Μάλιστα, ο Αλέκος Συσσοβίτης δήλωσε ότι πρέπει πριν γεράσουμε να έχουμε ερωτικές εμπειρίες για να τις αναπολούμε.

«Αν υπάρχει κάτι μέγιστο να σε κάνει να αισθανθείς ότι ζεις, είναι ο έρωτας που κάνει την καρδιά να πάλλεται και να πονά. Αν μη τι άλλο, όταν φτάνουμε στο γήρας, τι έχουμε να περιγράψουμε; Έντονες στιγμές της ζωής μας, επαγγελματικές, κοινωνικές, ερωτικές. Είναι κρίμα να φτάσεις στο γήρας και να μην έχεις ερωτικές εμπειρίες. Είναι νόσος ο έρωτας. Μας χτυπάει κάτω σαν χταπόδια, αλλά μας δίνει και μέγιστη χαρά», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.

«Για μια περίοδο ένιωθα ότι ήμουν συναισθηματικά νεκρός. Η καρδιά μου ήταν σε άπνοια. Δεν περίμενα να μου συμβεί (σ.σ. να ερωτευτώ) αλλά συνέβη. Άλλωστε ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν τον περιμένεις. Κανείς δεν τον ψάχνει και τον βρίσκει. Κι ενώ νομίζουμε ότι είμαστε σε λήθη, τελικά έρχεται η ζωή και σου λέει “πάμε τώρα για τρικυμία”», δήλωσε ακόμη σε σχετική ερώτηση.

 

