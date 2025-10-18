Κυριάκος Βελόπουλος: «Ο φτωχός Έλληνας δεν πιστεύει τον πρωθυπουργό»

«Ο πρωθυπουργός είναι εκτός πραγματικότητος, αφού το μόνο που προσπαθεί είναι κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των κολλητών του κομματικών και των πλουσίων καλλίτερες και των φτωχών Ελλήνων πολιτών χειρότερες. Αυτός λέει τα αντίθετα. Το θέμα είναι ποιος τον πιστεύει. Πάντως ο φτωχός Έλληνας πολίτης όχι», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Αναποτελεσματικός κι επικίνδυνος»

«Το πόσο αναποτελεσματικός και επικίνδυνος είναι ο πρωθυπουργός, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μέχρι χθες μας έλεγε θα θέσει βέτο για το SAFE και σήμερα οι Γερμανοί τον άδειασαν», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν φιλίες. Ότι υπάρχουν μόνον συμφέροντα. Ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει εθνικό έγκλημα. Θα το καταλάβει στις επόμενες εκλογές και θα εισπράξει τα επίχειρα από τον ελληνικό λαό».

«Γαλάζιες» ακρίδες

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε: «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο απ’ όλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το γεγονός ότι έφαγαν τα λεφτά οι “γαλάζιες ακρίδες” και η κυβέρνηση συνεχίζει να τις καλύπτει. Διότι είναι μέχρι και μέσα στο Μαξίμου», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας: «Το χειρότερο είναι πως καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και δεν πληρώνουν τους πεινασμένους πλέον κτηνοτρόφους και αγρότες, δολοφονώντας έτσι κάθε ελπίδα σωτηρίας».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Και κλέφτες και ψεύτες και ανίκανοι, οι κύριοι της ΝΔ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνον».

«Σταματήστε λοιπόν να σκυλεύετε πάνω στους νεκρούς»

Για το ζήτημα που έχει προκύψει με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε: «Ο ‘Άγνωστος Στρατιώτης έγινε για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Πρέπει όμως να πούμε στην κυβέρνηση ότι τα παιδιά στα Τέμπη έφυγαν από την πατρίδα και αυτό είναι χειρότερο. Αν είναι αντιαισθητικό ό,τι συνέβη στον ‘Αγνωστο Στρατιώτη, άλλο τόσο αντιαισθητικό είναι να πετάς τα οστά των παιδιών από τα Τέμπη στα σκουπίδια», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επισημαίνοντας: «Το άπλυτο κορμί το πλαίνεις, καθαρίζει. Η βρώμικη ψυχή, όμως, και η συγκάλυψη δεν καθαρίζονται. Σταματήστε λοιπόν να σκυλεύετε πάνω στους νεκρούς κύριοι της ΝΔ».