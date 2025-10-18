Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τραυματίστηκαν μία μητέρα και ο γιός της – Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 13χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον δρόμο ΠΑΓΝΗ-Βούτες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με το ανήλικο παιδί της, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 3 οχήματα και δύναμη από την ΕΜΑΚ καθώς τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό, προκειμένου να ανασύρουν μητέρα και παιδί από το όχημα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, που τους μετέφερε τραυματισμένους στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 13χρονος

Όπως αναφέρει το patris.gr, το 13χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, διασωληνώθηκε και έγινε εισαγωγή σε ΜΕΘ.

Το μικρό παιδί βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, φορούσε ζώνη ασφαλείας και φαίνεται πως χτύπησε το κεφάλι του στη πόρτα του αυτοκινήτου