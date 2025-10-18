Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τραυματίστηκαν μία μητέρα και ο γιός της – Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 13χρονος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τροχαίο Ηράκλειο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον δρόμο ΠΑΓΝΗ-Βούτες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με το ανήλικο παιδί της, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 3 οχήματα και δύναμη από την ΕΜΑΚ καθώς τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό, προκειμένου να ανασύρουν μητέρα και παιδί από το όχημα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, που τους μετέφερε τραυματισμένους στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 13χρονος

Όπως αναφέρει το patris.gr, το 13χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, διασωληνώθηκε και έγινε εισαγωγή σε ΜΕΘ.

Το μικρό παιδί βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, φορούσε ζώνη ασφαλείας και φαίνεται πως χτύπησε το κεφάλι του στη πόρτα του αυτοκινήτου

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ στον ύπνο: Τι είναι η sexsomnia και πώς διαφέρει από τα ερωτικά όνειρα

Λούσιμο και άλλα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε πριν πάμε στο κομμωτήριο, σύμφωνα με ειδικούς

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» για το λαθρεμπόριο καυσίμων – Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ

Το Gboard επιτέλους σού επιτρέπει να ρυθμίσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς όπως θέλεις

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:05 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Έρευνες για 35χρονο που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην θαλάσσια περιοχή του Ρίου στην Πάτρα για τον εντοπισμό 35χρ...
22:47 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Την Κυριακή οι απολογίες των δύο συλληφθέντων – Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, βλέπουν το φως της δημοσιότητ...
21:09 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Eντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 76 μετανάστες νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθη...
20:46 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο-Αίγιο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης