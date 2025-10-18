Κατέληξε ο διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο τον Σεπτέμβριο – Νοσηλευόταν στην εντατική

Κατέληξε ο διασώστης του ΕΚΑΒ, Δημήτρης Μητρόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην Καλλιθέα.

Ο 47χρονος είχε τελειώσει από ένα περιστατικό και πήγαινε στο επόμενο, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ηλικιωμένος.

Η αδελφή του 47χρονου Δημήτρη Μητρόπουλου, Γεωργία, είχε δηλώσει στον ΑΝΤ1: «Πραγματικά το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Όλος ο κόσμος είναι ευγνώμων στο Δημήτρη για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και έχει σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους».