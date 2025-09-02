Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο – Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο – Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας νοσηλεύεται από χθες (01/09), ο διασώστης του ΕΚΑΒ, Δημήτρης Μητρόπουλος, αφού τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Καλλιθέα.

Οι συνάδελφοί του, απηύθυναν δημόσια έκκληση για αίμα για τον διασώστη, επισημαίνοντας πως «υπάρχει άμεση και μεγάλη ανάγκη», ενώ προσθέτουν πως «η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει».

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, όπου ο διασώστης του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο διασώστης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση η μηχανή σχεδόν διαλύθηκε.

Ο 47χρονος κινείτο επί της Επαμεινώνδα και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, ερχόταν από δεξιά, από την Πεισιστράτου. Ο διασώστης είχε πάει σε περιστατικό κοντά στο σημείο του τροχαίου.

