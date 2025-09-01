Τρομακτικό τροχαίο στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης του ΕΚΑΒ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Βαριά τραυματισμένος διασώστης του ΕΚΑΒ

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Μηχανή διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου.

Ο διασώστης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση η μηχανή σχεδόν διαλύθηκε.

Σύμφωνα με το MEGA, ο διασώστης κινείτο επί της Επαμεινώνδα και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, ερχόταν από δεξιά, από την Πεισιστράτου. Ο διασώστης είχε πάει σε περιστατικό κοντά στο σημείο του τροχαίου.

Ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημόσιες επενδύσεις: Πρόκληση για την κυβέρνηση το «στοίχημα» των 16,7 δισ. ευρώ

Τεστ: Το βουνό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει μέρος της ασυνείδητης προσωπικότητάς σας

Τι σημαίνει η φράση «χάρμα οφθαλμών» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:16 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Η συμβολή των δύο μυστικών αστυνομικών στην εξάρθρωση του κυκλώματος – Στο μικροσκόπιο αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας

Η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (31/08) σε διάφορες περιοχ...
13:09 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σκιάθος: Η στιγμή που οι τουρμπίνες αεροσκάφους εκτοξεύουν βαλίτσες μέσα στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

Τουρμπίνες αεροπλάνου εκτόξευσαν βαλίτσες τουριστών στην Σκιάθο. Ακόμη ένα περιστατικό καταγρά...
12:56 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Απεργία των ταξί στην Αττική στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Διαμαρτύρονται για τις μεταφορές επιβατών με βανάκια

Χωρίς ταξί θα είναι η Αττική το διήμερο 9-10 Σεπτεμβρίου, καθώς ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτο...
12:52 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο με δύο φορτηγά στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09) στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix