Τρομακτικό τροχαίο στην Καλλιθέα: Τραυματίστηκε σοβαρά διασώστης του ΕΚΑΒ

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Μηχανή διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου.

Ο διασώστης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση η μηχανή σχεδόν διαλύθηκε.

Σύμφωνα με το MEGA, ο διασώστης κινείτο επί της Επαμεινώνδα και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, ερχόταν από δεξιά, από την Πεισιστράτου. Ο διασώστης είχε πάει σε περιστατικό κοντά στο σημείο του τροχαίου.

Ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Δείτε το βίντεο του MEGA: