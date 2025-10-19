Πακιστάν – Αφγανιστάν: Η ανακοίνωση του Κατάρ για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

διεθνή

ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ντόχα, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/10) το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου.

Σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Πακιστάν και Αφγανιστάν – Σε πρώτη φάση θα διαρκέσει 48 ώρες

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συγκρότηση μηχανισμών για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν εξάλλου σε περαιτέρω συναντήσεις τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας και να επαληθεύσουν την εφαρμογή της, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Κατάρ εκφράζει την ελπίδα πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία θα συμβάλει στον τερματισμό των εντάσεων στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν και στη θεμελίωση βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

περισσότερα
