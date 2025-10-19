Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Τι θα ισχύσει το 2026 – 8 ερωτήσεις και απαντήσεις

Νωρίτερα σε σχέση με το 2025, θα ανοίξει το 2026 η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myCAR για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.

Της Κατερίνας Φεσσα

Υπενθυμίζεται πως φέτος η εν λόγω πλατφόρμα είχε ενεργοποιηθεί την Πέμπτη, 10 Απριλίου, ωστόσο την επόμενη χρονιά, αυτή θα τεθεί σε λειτουργία την Τετάρτη, 1η Απριλίου του 2026 όπως προβλέπει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ.

H υποχρέωση αυτή θα αφορά στους ιδιοκτήτες των ΙΧ που έχουν καταθέσει τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους στην Εφορία και θέλουν να το κυκλοφορήσουν ξανά στους δρόμους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς το έχουν θέσει σε καθεστώς ακινησίας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με 8 ερωτήσεις και απαντήσεις για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα του 2026. Αναλυτικά:

1) Πώς θα υποβάλετε αίτηση για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα του 2026

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η διαδικασία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα του 2026 αναμένεται να είναι ίδια με αυτή του 2025. Οι ενέργειες που, όπως φαίνεται, θα πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος θα είναι η εξής:

Καταρχήν θα πρέπει να συνδεθεί στο myCAR με τους κωδικούς TaxisNet.

Μετά θα πρέπει να επιλέξει το «Άρση Ακινησίας».

Θα πρέπει να ορίσει τον αριθμό μηνών που επιθυμεί να κινήσει το όχημά του.

Θα πραγματοποιήσει την καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα είτε μέσω web banking είτε μέσω κάρτας.

Θα πρέπει να βεβαιωθεί πως το όχημα είναι ασφαλισμένο για ολόκληρο το διάστημα της κυκλοφορίας του.

2) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την άρση ακινησίας ενός οχήματος με αναλογικά τέλη κυκλοφορίας

Να είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο για ολόκληρο το διάστημα που θα κυκλοφορήσει ο ιδιοκτήτης του στους δρόμους.

Να έχουν εξοφληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας.

Ένας μήνας είναι το ελάχιστο διάστημα που μπορεί να γίνει άρση ακινησίας ενός οχήματος.

Το όχημα επιστρέφει αυτόματα σε καθεστώς ακινησίας μετά τη λήξη του διαστήματος κυκλοφορίας.

3) Πόσες φορές μπορείτε να κάνετε άρση ακινησίας του αυτοκινήτου σας

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ΙΧ μπορεί να κάνει άρση ακινησίας του αυτοκινήτου του μόνο 1 φορά εντός του ίδιου έτους με αναλογική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Για παράδειγμα εάν κάποιος κινήσει το όχημα του για 2 μήνες και το θέσει σε άρση, τότε δεν μπορεί να προβεί ξανά για δεύτερη φορά στην ενέργεια αυτή μέσα στο ίδιο έτος.

4) Πώς θα πρέπει να πληρώσετε τα τέλη με τον μήνα

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, εάν κάποιος θέλει να επανακυκλοφορήσει το όχημα του:

για 1 μήνα, τότε θα υποχρεούται να εξοφλήσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας,

για 2 μήνες, τότε θα πρέπει να πληρώσει τα 2/12 των τελών κυκλοφορίας

για 3 μήνες, τότε θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα 3/12 των τελών κυκλοφορίας

για 4 μήνες, τότε θα πρέπει να εξοφλήσει τα 4/12 των τελών κυκλοφορίας κλπ.

5) Τι ισχύει για τις περιπτώσεις συνιδιοκτητών οχημάτων

Θα πρέπει να συμφωνούν όλοι οι συνιδιοκτήτες στο εάν θέλουν να γίνει άρση ψηφιακής ακινησίας του οχήματος.

Οι συνιδιοκτήτες θα ενημερωθούν είτε μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης, είτε με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν, τότε πρέπει να εγκρίνουν το σχετικό αίτημα.

6) Σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνεται ψηφιακή άρση της ακινησίας και τι πρέπει να κάνετε

Ψηφιακή άρση της ακινησίας γίνεται μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

Ωστόσο εάν κάποιος έχει καταθέσει τις πινακίδες του οχήματος του στην αρμόδια ΔΟΥ/Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, υποχρεούται να κάνει τις εξής ενέργειες:

Θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔOY/Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησής του προκειμένου να υποβάλει το σχετικό αίτημα άρσης και να παραλάβει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος του, εφόσον έχει πληρώσει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας και έχει ενεργό ασφαλιστήριο για το αυτοκίνητο.

7) Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης ολόκληρα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας

Όταν το αυτοκίνητο πωληθεί ή διαγραφεί οριστικά (π.χ. λόγω εξαγωγής) κατά τη διάρκεια της άρσης ακινησίας του οχήματος.

8) Τι ισχύει εάν κάποιος εξοφλήσει τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, αλλά τελικά δεν κινήσει το όχημα του

Δεν γίνεται επιστροφή των τελών κυκλοφορίας.