Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ώρες αγωνίας για τον 13χρονο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο τροχαίο

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου (18/10) στην περιοχή των Βουτών. Το παιδί επέβαινε στο πίσω κάθισμα ΙΧ που οδηγούσε η 41χρονη μητέρα του, όταν το όχημα, έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Αρχικά εκτιμήθηκε ότι το ατύχημα προήλθε μόνο από εκτροπή και ανατροπή του οχήματος. Ωστόσο, στη διάρκεια της έρευνας της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι ενεπλάκη και δεύτερο ΙΧ, που οδηγούσε 27χρονος, με το οποίο συγκρούστηκε το όχημα της μητέρας και του παιδιού.

Μητέρα και παιδί εγκλωβίστηκαν στο όχημα και για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση οκτώ πυροσβεστών της 3ης ΕΜΑΚ. Αμέσως μετά, παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, που εφημέρευε.

Ηράκλειο τροχαίο

Αν και το παιδί είχε αρχικά επαφή με το περιβάλλον, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται. Στο κεφάλι δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις, ωστόσο φέρει θωρακικές θλάσεις και κακώσεις. Η μητέρα του και ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος έχουν τραυματιστεί ελαφρά και δεν νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο ανήλικος φορούσε ζώνη ασφαλείας, ωστόσο η ανατροπή του αυτοκινήτου μετά τη σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή ώστε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

