Αντζελίνα Τζολί: Επιδεικνύει τα τεράστια τατουάζ στην πλάτη της στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στη Ρώμη

Η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε την πλάτη της με ένα εκπληκτικό μαύρο φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στη Ρώμη.

Η ηθοποιός του «Tomb Raider» περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα φόρεμα με κάπα και πλάτη που αποκάλυπτε τα τεράστια τατουάζ στην πλάτη της.

Η ηθοποιός του «Mr. & Mrs. Smith» συνδύασε την εμφάνιση με μαύρα στιλέτο μποτάκια και διαφανές μαύρο καλσόν. Η 50χρονη Τζολί φόρεσε ελάχιστο μακιγιάζ και είχε ίσια μαλλιά για την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Auditorium Parco Della Musica της Ρώμης.

Δίπλα στην εμβληματική ηθοποιό ήταν οι συμπρωταγωνιστές της Anyier Anei και Louis Garrel, καθώς και η σεναριογράφος/σκηνοθέτης Alice Winocour.

Η ηθοποιός — η οποία πρόσφατα έκανε ένα σπάνιο σχόλιο για την απόφασή της να υποβληθεί προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή — πρωταγωνιστεί ως μια «σκηνοθέτιδα που έχει αναλάβει να δημιουργήσει ένα σύντομο έργο για μια επίδειξη μόδας στο Παρίσι» ονόματι Maxine.

«Ανάμεσα στη λάμψη και το χάος της πιο ξέφρενης εβδομάδας της μόδας», η Μαξίν τελικά διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με το Hollywood Reporter .

«Επέλεξα να κάνω αυτή την επέμβαση επειδή έχασα τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου πολύ νέες», δήλωσε η μητέρα έξι παιδιών στο περιοδικό Hello! νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Έχω το γονίδιο BRCA, οπότε επέλεξα να κάνω διπλή μαστεκτομή πριν από μια δεκαετία», πρόσθεσε. «Και μετά αφαίρεσα και τις ωοθήκες μου, επειδή αυτό ήταν που έφερε τον θάνατο της μητέρας μου».

Η μητέρα της σταρ του «Maleficent», Marcheline Bertrand, πέθανε σε ηλικία 56 ετών το 2007, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού.

«Αυτές είναι οι επιλογές μου», συνέχισε η Τζολί. «Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να το κάνουν έτσι, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε την επιλογή. Και δεν το μετανιώνω».

Τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη μάχη της μητέρας της με την ασθένεια, ενώ προωθούσε την ταινία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.