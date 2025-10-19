Τηλεθέαση (18/10): Η prime time του Σαββάτου και τα νούμερα του The Voice

Enikos Newsroom

Media

THE VOICE OF GREECE

Η prime time του Σαββάτου (18/10) ανήκε ξεκάθαρα στο The Voice. Δείτε αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης από τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου, το κοινό έδωσε την ψήφο του στο The Voice, το οποίο κυριάρχησε στην prime time με ποσοστό 19,9% στο δυναμικό και 26,2 στο γενικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της σειράς «Τρομεροί Γονείς», η οποία σημείωσε 12,1% και 10% αντίστοιχα, ενώ το νέο επεισόδιο του Akis Food Tour στον Alpha έκανε πρεμιέρα με 10,5%, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που αναζητούν γεύσεις και ταξίδια.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – The Voice 26,2
  • ALPHA – Akis Food Tour – Πρεμιέρα  11,6
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς  10
  • MEGA – Ελληνική ταινία – Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης 8,7
  • ALPHA – Να με λες μαμά (Ε)  7,8
  • ANT1 -Ελληνική ταινία – Το Ανθρωπάκι  6,6
  • STAR – Παιδική ταινία – Ron’s Gone Wrong  4,5
  • OPEN – Ξένη ταινία – Taking Lives  3,9
  • OPEN – Ελληνική ταινία – Ούτε Μιλάει Ούτε Λαλάει 3,9

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • SKAI – The Voice 19,9
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 12,1
  • ALPHA – Akis Food Tour – Πρεμιέρα 10,5
  • MEGA – Ελληνική ταινία – Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης 8,8
  • ALPHA – Να με λες μαμά (Ε) 7,4
  • ANT1 – Ελληνική ταινία – Το Ανθρωπάκι 7,1
  • STAR – Παιδική ταινία – Ron’s Gone Wrong 7,1
  • OPEN – Ξένη ταινία – Taking Lives 3,5
  • OPEN – Ελληνική ταινία – Ούτε Μιλάει Ούτε Λαλάει 2,8

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Καρκίνος του παγκρέατος: Η εξατομίκευση παραμένει το κλειδί για την επιλογή κατάλληλης θεραπείας

e-ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του – Το παράδειγμα της υπηρεσίας DASHBOARD

Τα νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής το 2026

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται

Αφαιρώντας το σοκ από την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των κυμάτων κρούσης με ακριβή υπολογιστικά μοντέλα
περισσότερα
11:01 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας – επόμενα επεισόδια: Χλόη και πατήρ Νικόλαος δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» από Δευτέρα ως Πέμπτη στι...
10:24 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν και ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως από απόψε – Όλες οι εξελίξεις

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές που κόβουν την ανάσα φέρνουν τ...
09:54 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (18/10): Οι επιδόσεις των πρωινών εκπομπών

Το πρωινό του Σαββάτου (18/10) είχε έντονο ανταγωνισμό στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές ζώνες...
08:22 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Χάρι θα φέρει αναταράξεις – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Χάρι θα φέρει αναταράξεις στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σει...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης