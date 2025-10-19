Τηλεθέαση (18/10): Η prime time του Σαββάτου και τα νούμερα του The Voice

Η prime time του Σαββάτου (18/10) ανήκε ξεκάθαρα στο The Voice. Δείτε αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης από τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου, το κοινό έδωσε την ψήφο του στο The Voice, το οποίο κυριάρχησε στην prime time με ποσοστό 19,9% στο δυναμικό και 26,2 στο γενικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της σειράς «Τρομεροί Γονείς», η οποία σημείωσε 12,1% και 10% αντίστοιχα, ενώ το νέο επεισόδιο του Akis Food Tour στον Alpha έκανε πρεμιέρα με 10,5%, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που αναζητούν γεύσεις και ταξίδια.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

SKAI – The Voice 26,2

ALPHA – Akis Food Tour – Πρεμιέρα 11,6

ALPHA – Τρομεροί γονείς 10

MEGA – Ελληνική ταινία – Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης 8,7

ALPHA – Να με λες μαμά (Ε) 7,8

ANT1 -Ελληνική ταινία – Το Ανθρωπάκι 6,6

STAR – Παιδική ταινία – Ron’s Gone Wrong 4,5

OPEN – Ξένη ταινία – Taking Lives 3,9

OPEN – Ελληνική ταινία – Ούτε Μιλάει Ούτε Λαλάει 3,9

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό