Τηλεθέαση (16/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (16/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 18,8%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%
- ALPHA – Happy Day 13,9%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 12,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 20,2%
- MEGA – Buongiorno 11,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 11%
- STAR – Breakfast@Star 10,4%
- SKAI – Αταίριαστοι 9,7%
- OPEN – 10 παντού 2,5%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17,3%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 15,6%
- SKAI – Live You 13,1%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,6%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,3%
- MEGA – 50-50 (Ε) 7%
- STAR – GNTM E 3,5%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης 18,7%
- MEGA – Live News 18,6%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 17,6%
- ALPHA – Deal 15,6%
- MEGA – The Chase 14,7%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,4%
- STAR – Cash or trash 10,4%
- ANT1 – 5X5 9,5%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,1%
- SKAI- Ελληνική Ταινία – Ζητείται ψεύτης 4,8%
- SKAI- Το ‘χουμε! 3,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,3%
- ALPHA – Happy Day 15,8%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 8,9%
- SKAI- Σήμερα 8,2%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,4%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,2%
- STAR – Breakfast@Star 10,6%
- MEGA – Buongiorno 10,3%
- SKAI – Αταίριαστοι 9,1%
- OPEN – 10 παντού 3,2%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 19,1 %
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,9 %
- ANT1 – Αποκαλύψεις 10,8%
- MEGA – 50-50 (Ε) 9,3 %
- SKAI – Live You 7,7%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,5%
- STAR – GNTM E 3,6%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 16%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15,5%
- MEGA – The Chase 14,3 %
- STAR – Ο τροχός της τύχης 14%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,7%
- ALPHA – Deal 10,4%
- ANT1 – 5X5 9,5%
- STAR – Cash or trash 8,6%
- SKAI –Ελληνική Ταινία – Ζητείται ψεύτης 5,3%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,7 %
- SKAI – Το ‘χουμε! 2,4%