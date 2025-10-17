Τηλεθέαση (16/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (16/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 18,8%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%
  • ALPHA – Happy Day 13,9%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 12,3%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,2%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 20,2%
  • MEGA – Buongiorno 11,9%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11%
  • STAR – Breakfast@Star 10,4%
  • SKAI –  Αταίριαστοι 9,7%
  • OPEN – 10 παντού 2,5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17,3%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 15,6%
  • SKAI – Live You 13,1%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,6%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,3%
  • MEGA – 50-50 (Ε) 7%
  • STAR – GNTM E 3,5%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 18,7%
  • MEGA – Live News 18,6%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 17,6%
  • ALPHA – Deal 15,6%
  • MEGA – The Chase 14,7%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,4%
  • STAR – Cash or trash 10,4%
  • ANT1 – 5X5 9,5%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,1%
  • SKAI- Ελληνική Ταινία – Ζητείται ψεύτης 4,8%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,3%
  • ALPHA – Happy Day 15,8%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 8,9%
  • SKAI- Σήμερα 8,2%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,4%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,8%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,2%
  • STAR – Breakfast@Star 10,6%
  • MEGA – Buongiorno 10,3%
  • SKAI – Αταίριαστοι 9,1%
  • OPEN – 10 παντού 3,2%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 19,1 %
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,9 %
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 10,8%
  • MEGA – 50-50 (Ε) 9,3 %
  • SKAI – Live You 7,7%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,5%
  • STAR – GNTM E 3,6%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 16%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15,5%
  • MEGA – The Chase 14,3 %
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 14%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,7%
  • ALPHA – Deal 10,4%
  • ANT1 – 5X5 9,5%
  • STAR – Cash or trash 8,6%
  • SKAI –Ελληνική Ταινία – Ζητείται ψεύτης 5,3%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,7 %
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2,4%

 

