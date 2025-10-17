Λατινοπούλου: Δεν θα φιλοξενήσει η Ελλάδα όλη την Αφρική και την Ασία – Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ, στις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία

«Δεν θα φιλοξενήσει η Ελλάδα ούτε όλη την Αφρική, ούτε όλη την Ασία, δεν χωράμε» δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας για το μεταναστευτικό στο MEGA News Talk.

«Σε ένα σπίτι 40 τ.μ. θα φιλοξενήσετε 1.000; Έχεις 10% της χώρας που είναι Μουσουλμάνοι που γεννάνε με ρυθμούς που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Δεν είναι ασφαλές. Εμείς δεν γεννάμε και αυτοί γεννούν» είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».

Σύμφωνα με την ίδια «πρέπει να τους διώξουμε, να τους πάμε σε χώρες της Αφρικής, να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες με την Αίγυπτο, τη Ρουάντα, την Τυνησία. Δεν χωράνε στην Ελλάδα, δεν χωράνε στην Ευρώπη. Η κουλτούρα τους δεν ταιριάζει στην Ευρώπη. Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ, να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε στις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία. Η σαρία εδώ δεν έχει καμία θέση».

Η κα Λατινοπούλου υποστήριξε ότι «παράνομος λαθρομετανάστης που εισβάλλει στη χώρα πρέπει να συλλαμβάνεται και να μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα. Επτά χρόνια κυβέρνησης θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί όλοι αυτοί και να έχουν απελαθεί».

«Όταν είσαι σοβαρή χώρα και χρειάζεσαι εργατικά χέρια, κάνεις διακρατικές συμφωνίες, όχι κάνουμε τον κλέφτη υδραυλικό αντί να τον συλλάβουμε και να τον στείλουμε σε Γυάρο και Μακρόνησο» συμπλήρωσε.

