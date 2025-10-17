Θεσσαλονίκη: Διακινούσαν πορνογραφικό υλικό κοριτσιών με ψυχικές ασθένειες

Enikos Newsroom

κοινωνία

πορνογραφία ανηλίκων

Στη σύλληψη δύο ανδρών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκονται σε υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων ομάδων παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, προχώρησαν οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη το πρωί της Πέμπτης (15/10), στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 21χρονο Αμερικανό υπήκοο, με ελληνικές ρίζες και έναν 18χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης κας Ανακρίτριας του 6ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία κατά συρροή και από κοινού, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, οι δύο άνδρες δρούσαν μέσω διαδικτύου και εκμεταλλεύονταν κορίτσια, διαφόρων ηλικιών, με ψυχικές ασθένειες, διακινώντας πορνογραφικό υλικό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εγκληματική οργάνωση είχε έδρα σε πολιτεία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του προαναφερόμενου 21χρονου αλλοδαπού δράστη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Η.Π.Α., με σκοπό την έκδοσή του στις Αρχές των Η.Π.Α., προκειμένου να δικαστεί για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην εκμετάλλευση παιδιών κατ’ επάγγελμα, πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία ως πορνογραφία ανηλίκων, οι οποίες τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2023 – Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news στον ΕΟΔΥ

Καούρα: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου του οισοφάγου – Με ποιες άλλες παθήσεις συνδέεται

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε ATM

4 SOS για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Πώς οι επιτιθέμενοι παρακάμπτουν τα συγχρονισμένα passkeys

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία φώκια σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:24 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν βρίσκετε ραντεβού – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Δυσεύρετα είναι τα ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας, ειδικά στην Αττική.  Μέχρι και τις 12 ...
08:55 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αφίδνες: Και τρίτος νεκρός στο τροχαίο κοντά στα διόδια – Στο ΚΑΤ οι τραυματίες από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά είναι ο απολογισμός του τροχαίο...
08:43 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κέρκυρα: Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα – Μήνυμα από το 112 λόγω του πυκνού καπνού

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) σε επιχείρηση με κατεψυγμένα, στην Κέρκυρα, σημα...
08:39 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κίνηση: «Κόλαση» στον Κηφισό λόγω τροχαίων, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) στους δρόμους της Αττικής...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης