Θεσσαλονίκη: Διακινούσαν πορνογραφικό υλικό κοριτσιών με ψυχικές ασθένειες

Στη σύλληψη δύο ανδρών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκονται σε υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων ομάδων παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, προχώρησαν οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη το πρωί της Πέμπτης (15/10), στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 21χρονο Αμερικανό υπήκοο, με ελληνικές ρίζες και έναν 18χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης κας Ανακρίτριας του 6ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία κατά συρροή και από κοινού, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, οι δύο άνδρες δρούσαν μέσω διαδικτύου και εκμεταλλεύονταν κορίτσια, διαφόρων ηλικιών, με ψυχικές ασθένειες, διακινώντας πορνογραφικό υλικό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εγκληματική οργάνωση είχε έδρα σε πολιτεία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του προαναφερόμενου 21χρονου αλλοδαπού δράστη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Η.Π.Α., με σκοπό την έκδοσή του στις Αρχές των Η.Π.Α., προκειμένου να δικαστεί για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην εκμετάλλευση παιδιών κατ’ επάγγελμα, πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία ως πορνογραφία ανηλίκων, οι οποίες τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2023 – Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.