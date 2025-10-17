Euroleague: Για το… απόλυτο στην «διαβολοβδομάδα» ο Παναθηναϊκός

Την 3η διαδοχική νίκη του, 4η στο σύνολο και 2η εκτός έδρας θα διεκδικήσει απέναντι στην Αναντολού Εφές ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (17/10), στις 20:30, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Mία εκ των δύο, Παναθηναϊκός και Εφές, δεν θα κάνει το απόλυτο… δύο στα δύο, στο πλαίσιο της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» αυτή τη σεζόν.

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα στο “Telekom Athens Center”, για τη 2η αγωνιστική είναι και η μόνη μέχρι στιγμής για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που έχει ξεπεράσει κατά σειρά τα εμπόδια των Μπάγερν Μονάχου (1η), Μπασκόνια (3η) και Βιλερμπάν (4η). Οι «πράσινοι», μετά την ήττα της Ζαλγκίρις Κάουνας στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, βρίσκονται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1, όπου έχει δημιουργηθεί εξαπλή ισοβαθμία (Παναθηναϊκός, Ζαλγκίρις, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Παρί και Χάποελ Τελ Αβίβ). Και εκεί έχουν στόχο να παραμείνουν, με «διπλό» στο “Basketball Development Center” της Κωνσταντινούπολης.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Αναντολού Εφές, έχει ρεκόρ 2-2, καθώς προέρχεται από νίκη μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επί του Ολυμπιακού, την περασμένη Τρίτη (14/10), για την 4η αγωνιστική. Μετρώντας 12/28 τρίποντα, εκ των οποίων 4/4 είχε ο Σέιν Λάρκιν (18π.) και 4/7 ο Κόουλ Σουάιντερ (20π.). Με τον Ιζάια Κορντινιέ (10π. και 7ρ.) να βάζει την «υπογραφή» του στο «διπλό» στην Αθήνα, με διαδοχικούς πόντους στο τέλος και τον Τούρκο διεθνή φόργουορντ Ερτσάν Οσμανί να σημειώνει 12 πόντους, ενώ 7 ριμπάουντ μάζεψε ο σέντερ από τις Μπαχάμες, Κάι Τζόουνς.

Η Εφές αποτελεί επικίνδυνο αντίπαλο και δη στην έδρα της και ο Παναθηναϊκός καλείται ν’ ανεβάσει την απόδοσή του στην άμυνα, αν θέλει να επιστρέψει με νίκη από την Κωνσταντινούπολη. Ο Παναθηναϊκός δέχεται 87,8 πόντους μέσο όρο, την ώρα που η Εφές σημειώνει 83,8 πόντους μ.ο. την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague. H επιθετική λειτουργία των «πρασίνων» είναι σαφώς ανώτερη, με 90 πόντους μ.ο., αλλά η Εφές κρατά στους 84 πόντους τους αντιπάλους της. Στα κλεψίματα και στην ευστοχία στις βολές εμφανίζεται ανώτερη του Παναθηναϊκού η τουρκική ομάδα σε αυτά τα τέσσερα ματς από το εναρκτήριο τζάμπολ.

Εκτός από τους 26 πόντους, με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ του συνήθη «ύποπτου» Κέντρικ Ναν απέναντι στη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μεγάλο παιχνίδι ξανά από τον Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με την πράσινη φανέλα κόντρα στους Γάλλους, σημειώνοντας double double, με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Εργκίν Αταμάν θα βρει απέναντί του την ομάδα την οποία οδήγησε σε “back to back” τίτλους στη Euroleague, ενώ κόντρα στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, θ’ αγωνιστεί ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος μετακόμισε από το Μονακό στην Πόλη το περασμένο καλοκαίρι για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Όσον αφορά στις απουσίες, ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει, όπως και κόντρα στη Βιλερμπάν, στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό, για την Greek League, στο ΣΕΦ, την περασμένη Κυριακή (12/10). Δεδομένη είναι η απουσία του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ενδέχεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο. Η Εφές έχει χάσει για διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών τον Γάλλο σέντερ Βενσάν Πουαριέ, μετά από εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε στο γόνατο.

