Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85: Έπαιξε… όσο χρειάστηκε

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε… όσο χρειάστηκε απέναντι στη Βιλερμπάν, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο, πριν ταξιδέψει στην Πόλη για τη «μάχη» με την Αναντολού Εφές (17/10), στο κλείσιμο της «διαβολοβδομάδας». Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 91-85 της γαλλικής ομάδας στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική αποτυχία και τρίτη συνολικά.

Με τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί την κορυφαία μέχρι στιγμής εμφάνιση του με τη φανέλα του επτάστερου, τον Κέντρικ Ναν σταθερή αξία και τα ριμπάουντ να κάνουν τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός δεν αγχώθηκε από την αμυντική ανισσοροπία του και πήρε μία επαγγελματική νίκη, απέναντι σε μία Βιλερμπάν που έμενε… ζωντανή από τα 6,75 (15/32 τρίποντα).

Ωστόσο, το αμερικανικό δίδυμο του «τριφυλλιού» φρόντισε να… σβήνει κάθε πιθανότατα έκπληξης, όποτε οι Γάλλοι βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.

Ο Ρισόν Χολμς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο συνήθης ύποπτος Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, προσθέτοντας στη στατιστική του 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Στους 12 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν, κλείνοντας τον κύκλο των… διψήφιων από τον Παναθηναϊκό στην αποψινή βραδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 13΄ ο Μάριους Γκριγκόνις βρήκε στόχο από τα 6,75 (το μοναδικό του εύστοχο στον αγώνα) και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς σκόραρε και πάλι σε ματς Euroleague μετά από 365 ημέρες!

Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 18 πόντους.

Ο έλεγχος των ριμπάουντ (11 έναντι 5) και το «ζεστό» χέρι του Ναν από μέση και μακρινή απόσταση, κάλυψαν την αμυντική… αφωνία του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο. Ο Αμερικανός αστέρας των «πράσινων» είχε τις απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια ανατροπής από τη Βιλερμάν, ενώ με τον Χολμς να κυριαρχεί μέσα στη ρακέτα, το «τριφύλλι» κατάφερε από το 15-14 στο 6΄ να απαντήσει με σερί 7-0 (22-14 στο 8΄) και να μπει στο δεύτερο δεκάλεπτο στο +7 (26-19).

Με συντήρηση δυνάμεων και τους Ναν, Χολμς σταθερή απειλή σε περιφέρεια και ρακέτα, ο Παναθηναϊκός έψαξε ακόμη ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο και το βρήκε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Τραορέ να συνδέεται από τα 6,75 και να βάζει μπροστά στο σκορ τη Βιλερμπάν (38-39 στο 18΄), οι Ερνανγκόμεθ και Ναν εκτέλεσαν άμεσα από τα 6,75 και έδωσαν ο έναυσμα για ένα σερί 10-0, με το οποίο ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +9 (48-39) στο τέλος του εικοσαλέπτου.

Διψήφιοι πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια οι Ναν (18π.) και Χολμς (10π., 5ρ.), με το «τριφύλλι» να κυριαρχεί στη συγκομιδή των ριμπάουντ (20 έναντι 8).

Οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Χολμς να παίρνει πρωτοβουλίες κάτω από το καλάθι και να οδηγεί την ομάδα του στο πρώτο διψήφιο προβάδισμα της βραδιάς (51-41 στο 23΄). Ωστόσο, τα γνωστά προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα έκαναν ξανά την εμφάνισή τους. Η Βιλερμπάν διατηρούσε επαφή με το σκορ, εκμεταλλευόμενη την ευστοχία της από τα 6.75 (8/19 τρίποντα μέχρι το 25′).

Ο Χολμς αποχώρησε προσωρινά για να πάρει ανάσες, γνωρίζοντας την αποθέωση, ενώ ο Γκραντ βρήκε ρυθμό και με τρίποντό του διαμόρφωσε το 63-51 (27΄). Η απάντηση των Γάλλων ήρθε με πρωταγωνιστές τον πολύπειρο Ντε Κολό και τον Λάιτι, που μείωσαν στους οκτώ στο φινάλε της τρίτης περιόδου (68-60).

Η Βιλερμπάν πλησίασε στο… τρίποντο στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου (72-69 στο 33΄), με τον Λάιτι να «πυροβολεί» από μακριά. Σε αυτό το σημείο ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στο παρκέ το δίδυμο Σλούκα-Ναν και αμέσως ήρθε η διαφορά. Ο Έλληνας γκαρντ δημιούργησε δύο εξαιρετικές φάσεις για καρφώματα του εντυπωσιακού Χολμς, που επανέφερε τη διαφορά στους επτά (76-69).

Ο Ντε Κολό απάντησε με τρίποντο (76-72), αλλά ο Χολμς με επιθετικό ριμπάουντ και εύστοχη προσπάθεια έδειξε ξανά την κλάση του (78-72). Ο Ουότσον μείωσε με τρίποντο (78-75), όμως οι «πράσινοι» κράτησαν τον έλεγχο, με τον Όσμαν να είναι ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών (80-75 και 82-75).

Ο Ναν διαμόρφωσε με άνεση το 84-75, όμως ο Ντε Κολό κράτησε τη Βιλερμπάν ζωντανή (84-81 στο 38΄). Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν ακόμη έναν ηγέτη και τον βρήκε και πάλι στον Χολμς. Με νέο επιθετικό ριμπάουντ και γκολ-φάουλ, «έγραψε» το 87-81 και ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη, με τους «πράσινους» να φτάνουν στο τελικό 91-85.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85

Διαιτητές: Περούγκα, Παστούσιακ, Τάις

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2), Χολμς 24, Σλούκας 2, Γκραντ 5 (1), Ναν 26 (2), Γκριγκόνις 3 (1), Ερναγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 6, Γιούρτσεβεν 4.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πιερίκ Πουπέ): Σέλιας 7 (1), Ατάμνα, Ατζίνσα 10 (2), Μάσα 5, Τζάκσον 4 (1), Ντε Κολό 18 (3), Ενγκουάμα 1, Λάιτι 13 (3), Ντιάιγ 2, Γουότσον 10 (2), Βοτέρ 4, Τραορέ 11 (3).