Τραμπ στο CNN: Tο Ισραήλ μπορεί να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

 

23:04 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

