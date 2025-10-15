Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για να παραλάβει σορούς ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/10) ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για το σημείο συνάντησης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας όπου θα παραλάβει τα λείψανα πολλών ομήρων. Ο στρατός δεν διευκρίνισε πόσες σοροί θα παραδοθούν.

Λίγο νωρίτερα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ, ανέφεραν ότι θα παραδώσει δύο σορούς.

Τι ισχυρίζεται η Χαμάς

Σύμφωνα με τους Times of Israel η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και έχει επιστρέψει όλους τους ζωντανούς ομήρους στο Ισραήλ, καθώς και τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων «στους οποίους μπόρεσε να φτάσει».

Η τρομοκρατική ομάδα προσθέτει ότι «ό,τι απομένει από τις σορούς των ομήρων (που δεν επιστράφηκαν) απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό για την αναζήτησή του, και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του ζητήματος».

Νωρίτερα πάντως, η Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι θα μεταφέρει τις σορούς δύο ακόμη ομήρων το βράδυ της Τετάρτης.

19 σοροί θα μείνουν στη Γάζα

Μετά την επιστροφή τους, οι σοροί 19 άλλων ομήρων θα παραμείνουν στη Γάζα.

Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να εντοπίσει η Χαμάς τις σορούς όλων των ομήρων, λόγω του επιπέδου καταστροφής σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Θα συσταθεί μια κοινή διεθνής ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σορών, και μια αιγυπτιακή ομάδα επιχειρεί ήδη στη Λωρίδα για τον εντοπισμό και την απαγωγή των νεκρών ομήρων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel