Γάζα: Η διάβαση της Ράφα αναμένεται να επαναλειτουργήσει την Πέμπτη

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, αναμένεται ότι θα ξανανοίξει αύριο Πέμπτη, με την ανάπτυξη μιας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημείο, είπαν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τι περιορισμοί ενδέχεται να ισχύσουν για όσους επιθυμούν να περάσουν από τη διάβαση. Την επιτήρηση της λειτουργίας της διάβασης θα αναλάβουν Ιταλοί Καραμπινιέροι, για λογαριασμό της ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για κάποιο σχόλιο. Το Ισραήλ περιμένει η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς να επιστρέψει τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 Ισραηλινούς ζωντανούς ομήρους προχθές, Δευτέρα, όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά από 28 νεκρούς ομήρους που αναμένονταν.

“Η Χαμάς… απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

“Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο”, είπε. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο πλευρές και το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας και ζητούν η κάθε πλευρά από την άλλη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την συμφωνία εκεχειρίας.