Γάζα: Η διάβαση της Ράφα αναμένεται να επαναλειτουργήσει την Πέμπτη

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Η διάβαση της Ράφα αναμένεται να επαναλειτουργήσει την Πέμπτη

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, αναμένεται ότι θα ξανανοίξει αύριο Πέμπτη, με την ανάπτυξη μιας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημείο, είπαν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τι περιορισμοί ενδέχεται να ισχύσουν για όσους επιθυμούν να περάσουν από τη διάβαση. Την επιτήρηση της λειτουργίας της διάβασης θα αναλάβουν Ιταλοί Καραμπινιέροι, για λογαριασμό της ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για κάποιο σχόλιο. Το Ισραήλ περιμένει η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς να επιστρέψει τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 Ισραηλινούς ζωντανούς ομήρους προχθές, Δευτέρα, όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά από 28 νεκρούς ομήρους που αναμένονταν.

“Η Χαμάς… απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

“Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο”, είπε.  Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο πλευρές και το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας και ζητούν η κάθε πλευρά από την άλλη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την συμφωνία εκεχειρίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι λένε εταιρείες του κλάδου για τις τιμές εκκίνησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 – Τι αναφέρει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 26 δευτερόλεπτα;

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;
περισσότερα
17:56 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μίκαελ Σουμάχερ: Οσμή σκανδάλου γύρω από τον θρύλο της F1 – Νοσοκόμα που τον φρόντιζε φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα την έπαυλή του

Αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι μια από τις νοσοκόμες που έχουν αναλάβει την φροντίδα το...
17:13 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ελβετία: Οι πολίτες θα πουν «Όχι» στην επιβολή φόρου 50% στους βαθύπλουτους – Στις 30 Νοεμβρίου το δημοψήφισμα

Δημοψήφισμα στην Ελβετία επί της προτάσεως για την επιβολή φόρου 50% σε περιουσίες κατόπιν κλη...
16:47 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σουηδία: Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία παρακολουθούν ρωσικό υποβρύχιο στη Βαλτική Θάλασσα

Ο σουηδικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που εισήλθε στη Βα...
16:22 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Αυστρία: Νευροχειρουργός κατηγορείται ότι άφησε την 12χρονη κόρη της να τρυπήσει το κρανίο ασθενούς

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Αυστρία, όταν μια νευροχειρουρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης